Viterbo, Covid. Continuano ad aumentare i ricoverati a Belcolle: ora sono 38

Un morto e 688 nuovi casi di Covid. E i ricoveri continuano a crescere, solo ieri altri tre. La diffusione della variante Omicron continua a creare problemi. Ieri, martedì 11 gennaio, la Asl ha ufficializzato il decesso di un uomo di 58 anni di Soriano nel Cimino che era ricoverato a Belcolle.

Inoltre dei nuovi casi ben 3 sono stati ricoverati in ospedale confermando il preoccupante trend degli ultimi giorni. Ora a Belcolle ci sono 38 persone, 35 nel reparto di Malattie infettive e 3 in terapia intensiva. Il totale dei positivi oltrepassa il muro dei 7.000 fermandosi a 7.084 persone delle quali 7.046 sono in convalescenza in casa.

Questa la distribuzione dei nuovi casi ufficializzati ieri nel territorio: 153 a Viterbo, 42 Nepi, 38 Civita Castellana, 29 Corchiano, 23 Vignanello, 22 Montefiascone, 22 Tuscania, 21 Sutri, Vetralla, 20 Fabrica di Roma, 17 Gallese, Soriano nel Cimino, 15 Acquapendente, Ronciglione, Tarquinia, 14 Orte, 12 Bassano Romano, 11 Capranica, 10 a Canino, Monterosi, 9 Bagnoregio, Bolsena, Canepina, Caprarola, Grotte di Castro, Vallerano, Vejano, Vitorchiano, 8 a Montalto di Castro, 7 Faleria, 7 Valentano, 6 Graffignano, Ischia di Castro, 5 a Capodimonte, Castiglione in Teverina, Celleno, Monte Romano, 4 Bassano in Teverina, Oriolo Romano, 3 Blera, Cellere, Vasanello, 2 Bomarzo, Castel Sant’Elia, Farnese, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, 1 a Carbognano, Gradoli, Lubriano, Marta, Tessennano, Villa San Giovanni in Tuscia.



