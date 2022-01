Viterbo, Covid. Sono oltre 2.700 i vaccini somministrati finora ai bambini

12 gennaio 2022 a

Procede spedita la vaccinazione dei bambini dai 5 ai 12 anni con il siero pediatrico. Secondo i dati disponibili ieri mattina alla Asl sono 2.731 le dosi già somministrate nel territorio di competenza e si sta proseguendo a buon ritmo tanto che nell’arco di qualche giorno si supererà il muro delle prime 3.000 somministrazioni. i primi bambini che si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid stanno già facendo i richiami.

Da oggi saranno disponibili nuovi slot di prenotazione per la dose booster del vaccino anti-covid19 per la fascia d’età 12-17 anni e ci si può prenotare nel portale di Salute Lazio. L’obiettivo è aumentare il più possibile la copertura per evitare complicazioni legate a eventuali contagi delle varianti Delta e Omicron.

Stando ai dati diffusi da Salute Lazio, aggiornati al primo pomeriggio di Rieti, la Asl di Viterbo finora ha somministrato 328.291 dosi di vaccino (compresi richiamo e booster) e sono in prenotazione, cioè in attesa dell’appuntamento per l’iniezione, 155.375 persone.



