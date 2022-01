Viterbo, neve. Vertice tra il commissario e i volontari per gestire leventuale emergenza

11 gennaio 2022 a

a

a

Emergenza neve, se ne è parlato ieri mattina, 10 gennaio, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori nell'ambito dell'incontro convocato dal commissario prefettizio Antonella Scolamiero e coordinato dal vice commissario Francesco Tarricone, per incontrare, insieme al comandante della polizia locale Mauro Vinciotti, e ai dirigenti dei settori comunali Lavori pubblici e Ambiente, le organizzazioni di volontariato di protezione civile del territorio comunale, sul campo in caso di nevicate o ghiaccio sulle strade.

Tuscia sotto la neve, scuole chiuse in molti comuni

Presenti per l'occasione i rappresentanti del gruppo comunale di protezione civile, dell'Associazione nazionale carabinieri, del gruppo volontari di protezione civile Tuscia Viterbo, della Misericordia Grotte Santo Stefano e dell'Anpana. All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti di Viterbo Ambiente e i responsabili dell'ufficio tecnico della Provincia di Viterbo.

Rilancio del Terminillo, online il sito

Un incontro interlocutorio e anche operativo quello convocato dal commissario prefettizio Scolamiero non solo per conoscere da vicino volontari e addetti ai lavori, ma anche per definire e concordare al meglio le attività da portare avanti in caso di particolari eventi atmosferici, come appunto nevicate o strade ghiacciate, e, non ultimo, per analizzare, valutare e cercare di risolvere le eventuali criticità che si verificano durante tali interventi.

x 1 / 9

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.