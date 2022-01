Viterbo, Christmas Village: ventimila presenze, bilancio chiaroscuro

Massimiliano Conti 11 gennaio 2022 a

Sono 20 mila i biglietti staccati nell’ultima edizione del Christmas Village che ha appena chiuso i battenti. A fornire i numeri ancora ufficiosi è Andrea Radanich, presidente e maggiore azionista della società Fantaworld, che ormai da alcuni anni organizza il grande villaggio natalizio all’interno delle mura di Viterbo.

Quello di Radanich è un bilancio in chiaroscuro: “L’affluenza è stata alta fino a Natale, poi la nuova ondata del Covid e il maltempo hanno guastato la festa. Abbiamo avuto molte disdette”, confida al Corriere.

Il presidente di Fantaworld, date le particolari condizioni di questa quinta edizione della kermesse, si dice comunque soddisfatto e guarda al prossimo anno: “Abbiamo presentato già richiesta al Comune per la concessione degli spazi. La speranza è che per il Christmas Village del Natale 2022 il Covid sia solo un brutto ricordo”.

La pandemia e lo tsunami Omicron, sottolinea Radanich, non hanno solo falciato l’affluenza alla manifestazione, che era iniziata a dicembre con il tutto esaurito, ma ha anche creato qualche difficoltà a livello organizzativo: “Abbiamo avuto controlli frequenti da parte dei vigili urbani e delle altre forze dell’ordine sul possesso del green pass da parte del pubblico”, dice l’organizzatore del Christmas Village, rimarcando come la gestione Fantaworld si caratterizzi per quel rispetto delle regole che, sottinteso, in passato sarebbe mancato.

Non a caso Radanich sottolinea come tra i circa 100 collaboratori che hanno lavorato al villaggio natalizio la soddisfazione sia il sentimento dominante: “Quando paghi la gente che lavora, il clima che si respira all’interno di un’organizzazione è positivo. A breve organizzeremo una grande cena con tutti i collaboratori. Il conto a carico di Fantaworld”.

Dalla casa di Babbo Natale a Palazzo degli Alessandri, ormai marchio di fabbrica del Christmas Village, alla stalla di Rudolph (ovvero la renna dal naso rosso), dalle poste dei bambini a San Pellegrino alla fabbrica della Befana in piazza San Carluccio, dalla pista di pattinaggio sul lago ghiacciato di piazza del Plebiscito al presepe a Palazzo dei papi, dalla giostra vintage in piazza San Lorenzo al mercatino per le vie del centro: il villaggio natalizio ha abbracciato un po’ tutta la città dentro le mura.

L’edizione del prossimo anno è ancora tutta da inventare: “Intanto abbiamo richiesto gli spazi perché se non è a Viterbo non è il Christmas Village”, conclude Andrea Radanich lanciando un’altra stoccata agli ex soci di Caffeina, finiti esuli - dopo la rottura con il Comune, nella Sutri del sindaco Vittorio Sgarbi.

