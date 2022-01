Viterbo Covid, raddoppiati i ricoveri dopo Natale. I positivi sono oltre 6.500

11 gennaio 2022 a

Due morti, 311 nuovi casi e i ricoverati a Belcolle che raggiungono quota 36. Il doppio rispetto ai 18 che occupavano i posti letto il giorno di Natale. L’effetto della variante Omicron continua a farsi sentire nella Tuscia e la pressione sulle strutture sanitarie, seppur sotto controllo, è aumentata in maniera esponenziale nelle ultime settimane. Attualmente nella Tuscia ci sono 6.557 positivi, 33 dei quali sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e 3 in terapia intensiva.

Ieri, lunedì 10 gennaio, la Asl ha comunicato il decesso di una donna di 55 anni, di Civita Castellana, che era ricoverata a Belcolle con un quadro clinico critico. Inoltre c’è stato il decesso di un anziano di 97 anni residente a Viterbo. Erano entrambi positivi al test per il Covid. Sempre ieri c’è stato un altro ricovero all'ospedale di Viterbo.

Come detto sono stati 311 (979 i tamponi tra domenica e lunedì mattina) i positivi ufficializzati ieri: 54 a Viterbo, 21 Soriano nel Cimino, 18 Civita Castellana, 15 Nepi, 14 Marta, Ronciglione, 11 Vetralla, 10 Fabrica di Roma, Orte, Tuscania, 9 Bassano Romano, Vignanello, 8 Capranica, Vejano, 7 Blera, Graffignano, Monterosi, 6 a Sutri, Tarquinia, 5 Monte Romano, Onano, Vasanello, 4 Oriolo Romano, 3 Barbarano Romano, Bomarzo, Corchiano, San Lorenzo Nuovo, Vitorchiano, 2 Calcata, Caprarola, Carbognano, Castel Sant’Elia, Civitella D’Agliano, Faleria, Gallese, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Valentano, Villa San Giovanni in Tuscia, 1 Acquapendente, Arlena di Castro, Canepina, Capodimonte, Farnese, Piansano.

Oltre al capoluogo resta critica la situazione in diversi comuni come per esempio Civita Castellana dove ci sono al momento 550 positivi quattro dei quali ricoverati in ospedale. Ma, facendo qualche esempio ci sono 235 persone isolate con il virus a Vetralla, 230 a Fabrica di Roma e 193 a Ronciglione.

Nel bollettino diffuso ieri mattina sono state dichiarate guarite dalla Asl 78 persone: 11 a Viterbo, 6 Civita Castellana, 5 Montefiascone, Sutri, 4 Acquapendente, Capranica, Fabrica di Roma, Ronciglione, 3 Orte, Tarquinia, Tuscania, 2 Bagnoregio, Bassano Romano, Cellere, Corchiano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Valentano, Vallerano, 1 a Barbarano Romano, Canino, Celleno, Gradoli, Graffignano, Lubriano, Monterosi, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vitorchiano.

