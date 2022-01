Viterbo, effetto Omicron. Crollo di prenotazioni negli alberghi dopo un ottimo dicembre

10 gennaio 2022 a

a

a

Un gennaio che indossa la maglia nera come la pece. Le strutture alberghiere a Viterbo, dopo aver respirato un po’ durante il periodo natalizio, oggi sono tornate a dover riccorrere alla cannuccia, con le prenotazioni delle stanze in crollo verticale. Una situazione che Tiziana Governatori, neo eletta presidente di Federlazio, definisce preoccupante: “L’anno vecchio ha registrato una situazione tutto sommato di tenuta. La stagione estiva è stata buona - spiega - in particolar modo nel mese di agosto, grazie al calo dei contagi e alla progressione dei vaccini, così come i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Durante il periodo delle feste, pur non essendoci stati i numeri degli anni prima del Covid, il tasso di occupazione delle camere può essere ritenuto soddisfacente, soprattutto per il comparto degli alberghi termali, che rispetto agli hotel classici è stato ancora più attrattivo e fruibile”.

Allora cosa è che preoccupa?

“In questo momento il mese di gennaio sta registrando un perdita netta di presenza, i contagi che sono risaliti e e le restrizioni hanno disincentivato le prenotazioni. Parliamo di una percentuale occupazionale irrilevante durante la settimana, e poco meno del 50% nei week end. Ecco, questo stato di cose, mette a dura prova gli albergatori e il settore della ricettività, che economicamente sono già provati dall’intera situazione pandemica e che si protrae da due anni. Le difficoltà per il nostro comparto sono davvero enormi in questo momento storico”.

E il futuro? Questo 2022 sarà così nefasto anche nei prossimi mesi?

“No, anzi. Su questo fronte - spiega la presidente di Federlazio - diciamo che sono molto ottimista. Il turismo di prossimità che si è sviluppato notevolmente, proveniente da tutto il Lazio, con l’aggiunta dell’interesse derivante dalle regioni vicine alla nostra, tipo l’Umbria, la Campania, l’Abbruzzo, ci mette in una posizione di rilancio turistico. Dalla primavera in poi - conclude - prevedo una risalita in costante crescita delle prenotazioni, per arrivare alla stagione estiva ai massimi livelli. I presupposti ci sono e la fiducia nel futuro non può che essere di ottimismo rispetto al presente”.

