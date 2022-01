Viterbo, droga. Quasi due etti di hashish e marijuana in casa, arrestato dai carabinieri di Monterosi

10 gennaio 2022 a

I carabinieri della stazione di Monterosi, hanno fermato a un posto di controllo un uomo proveniente dal lago di Bracciano, e da una prima perquisizione personale lo hanno trovato con due dosi di marijuana. I militari, non convinti dall’uomo sulla provenienza della droga, hanno chiesto il supporto dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana ed hanno deciso di perquisirgli l’abitazione vicino al lago di Bracciano, da dove dopo un’attenta ricerca i carabinieri hanno trovato nascosti altri 33 grammi di hashish e 150 grammi di marijuana. L’uomo è dunque stato dichiarato in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare accusato di spaccio di droga.

