Viterbo, uccide cinghiale ferito a Civita Castellana. L'inseguimento con il fucile e lo sparo davanti agli occhi degli automobilisti

Rincorre il cinghiale ferito e lo abbatte per strada davanti agli occhi esterrefatti degli automobilisti. E’ una scena da far-west quella a cui hanno assistito nel giorno dell’Epifania alcuni civitonici che, di ritorno da una gita in Umbria, si trovavano a passare nel primo pomeriggio sulla Flaminia, nella frazione di Borghetto. All’altezza dell’agriturismo Rio Coverino hanno visto un cinghiale che scappava inseguito da un uomo armato di fucile. “Una scena agghiacciante – racconta R. N., una dei testimoni -. La bestia, già ferita, stava scappando dai boschi circostanti. Quell’uomo l’ha raggiunta e, sparando due colpi, l’ha uccisa senza pietà, sotto i nostri occhi, sul bordo della strada. Mai vista una cosa del genere, è stato scioccante. Abbiamo anche provato a contattare la guardia forestale per segnalare il fatto ma, essendo un giorno di festa, non ci ha risposto nessuno”.

Di recente il consigliere di Fratelli d’Italia Antonello Aurigemma ha presentato un emendamento alla legge di bilancio regionale finalizzato a proteggere le colture dalle invasioni di ungulati. Esso prevede, tra l’altro, che gli agricoltori muniti di licenza possano abbattere i cinghiali che scorrazzano dentro le loro proprietà. Il cacciatore in questione, ammesso che fosse munito di regolare tesserino di caccia, si è però sospinto decisamente oltre. Ciò detto, quella dell’invasione dei cinghiali resta, nella Tuscia come altrove, un’emergenza.

A Civita Castellana gli incontri ravvicinati con gli ungulati si stanno moltiplicando, anche in pieno centro abitato: è di qualche settimana fa un video, diventato virale, di un’intera famiglia di cinghiali che, passeggiando davanti alla cittadella della salute in via Petrarca, per poco non è finita investita da un automobilista. Come segnala il presidente della Coldiretti di Viterbo Mauro Pacifici quello dei cinghiali è “un problema complesso cui va data una risposta complessa”. “Servono azioni mirate e condivise, iniziando col modificare la legge nazionale sul contenimento della fauna selvatica e, a cascata, le leggi regionali – dice Pacifici - . E’ urgente adottare strategie di contenimento che contemplino sia l’abbattimento selettivo sia il prelevamento e il ricollocamento degli esemplari nelle zone di caccia controllate”. Evitando magari battute di caccia sulle strade consolari come quella del giorno dell’Epifania.

