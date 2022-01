Viterbo, aggredita dal suo cane. Paura a Santa Maria Nuova: ragazza salvata dai vigili del fuoco

A. N. 08 gennaio 2022 a

Una ragazza è stata aggredita dal proprio cane mentre ci stava giocando, giovedì pomeriggio, 6 gennaio, ed è stato necessario l’intervento di vigili del fuoco, servizio veterinario della Asl e polizia per trarla in salvo. E’ successo intorno alle 17.30 in un appartamento sito all’ultimo piano di una palazzina di piazza Santa Maria Nuova.

La ragazza è stata morsa dall’animale, un grosso american bulldog, la cui improvvisa aggressività - sulla cui origine indagheranno ora i veterinari - ha costretto la giovane a mettersi in salvo barricandosi in una camera dell’appartamento e a chiedere l’intervento della polizia.

Allertati anche il servizio veterinario della Asl e i vigili del fuoco, piazza Santa Maria Nuova ha visto all’improvviso un inusuale dispiegamento di uomini e mezzi.

I pompieri infatti hanno dovuto utilizzare il cestello elevatore per raggiungere la finestra della camera dove la ragazza si era rifugiata per trarla in salvo calandola a terra; la ferita prodotta dal morso del cane è stata medicata sul posto, non era grave e non è stato necessario il trasporto in ospedale, tantopiù in un momento in cui si cerca da una parte di non intasare il pronto soccorso e dall’altra di non sottoporre ad inutili disagi i pazienti.

Messa in salvo la giovane, il personale veterinario ha preso in carico l’american bulldog, ma non è stato semplice: era ancora estremamente aggressivo e nervoso ed è stato necessario sedarlo con una siringa lanciata con una cerbottana, metodo di prassi in casi analoghi.

L’animale, dopo essere stato addormentato, è stato portato al canile sanitario di Grotte Santo Stefano, tutta la procedura è stata seguita in prima persona dal dottor Costa. Adesso l’american bulldog sarà tenuto in osservazione in questa struttura almeno per una quindicina di giorni; al termine di questo periodo i veterinari valuteranno la situazione, per una decisione che sarà presa in accordo con i proprietari.

