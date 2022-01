Viterbo, Sacro fuoco di Sant'Antonio. Per il secondo anno salta l'appuntamento a Bagnaia

Roberto Pomi 08 gennaio 2022 a

Il Sacro Fuoco di Sant'Antonio a Bagnaia non si farà. L'evento, il più importante e di richiamo, da un punto di vista squisitamente numerico, salta per il secondo anno consecutivo.

Spiegano gli organizzatori: “Il 16 gennaio 2022, così come accadde nel 2021, tutti rimarranno a casa. La pandemia vive una fase complicata, con migliaia di nuovi positivi anche nella Tuscia registrati nei primi giorni dell'anno. La possibilità c’era, ma sarebbe stato un Sant’Antonio mai visto: senza musica, senza stand, senza balli e senza vino. Sarebbe stato un Sant’Antonio per poche persone, anzi pochissime, lì a guardare la catasta ardere in una piazza silenziosa”.

Continua il Comitato del Sacro Fuoco: “Non sarebbe stato il 16 gennaio che vogliamo, per cui fatichiamo un anno intero e che sogniamo ormai da due anni. Sarebbero mancati i sorrisi della gente che ci supporta sempre, che ci ringrazia per aver portato allegria e calore in una fredda notte invernale. Negli ultimi giorni ci siamo sentiti spesso per capire quale sarebbe stata la decisione più giusta da prendere, ma visto il numero altissimo di contagi e di persone costrette a casa nelle ultime ore siamo convinti che la scelta migliore sia quella di annullare l’evento. La speranza è quella di rivederci in piazza nel 2023 con molta più voglia di fare festa e stare insieme”.

“Una scelta sicuramente difficile ma resa necessaria dal contesto generale. Limitare le occasioni di contatto tra le persone, gli assembramenti, è un'esigenza del buonsenso oltre a essere una posizione caldeggiata e incoraggiata dalla Asl territoriale e dalla Prefettura di Viterbo”.

