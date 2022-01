Viterbo, elezioni comunali. Omicron ferma la campagna elettorale

07 gennaio 2022 a

Omicron si abbatte anche contro la politica. Annullata la manifestazione del centrodestra unito (tranne Forza Italia) - dal titolo Viterbo, idee e progetti - prevista per domani alle Terme dei Papi, che avrebbe dovuto segnare, di fatto, l’inizio della campagna elettorale per le comunali.

Mentre negli ambienti avversari viene vista nella decisione (forse con un pizzico di speranza o di malizia) l’insorgenza di non meglio precisate diversità di vedute tra FdI, Lega e Fondazione - complici alcune dichiarazioni contro l’ex assessore al termalismo, Claudio Ubertini, rilasciate alla stampa dall’ex vice sindaco Enrico Contardo, si apprende che a determinare la sospensione dell’evento è stato in realtà il parere contrario della Prefettura, inoltrato, oltre che alle tre forze politiche, alla direzione delle stesse Terme dei Papi. Non solo: per indurre gli organizzatori a fare marcia indietro, è intervenuta anche la Questura. Sicché, se non fosse stato annullato, considerate le misure di distanziamento, all’evento avrebbero potuto partecipare meno di 50 persone, quando - secondo Lega, FdI e Fondazione - ne erano previste almeno duecento: “L’inevitabile assembramento - si legge in un comunicato delle tre forze politiche - viste già le numerosissime adesioni, non avrebbe permesso di svolgere l’evento con quella serenità che, pur rispettando tutte le normative anti-Covid, il senso di responsabilità richiede in questo particolare momento”.

Ancora non si sa quando si andrà a votare: probabilmente a giugno, ma dipenderà anche da eventuali elezioni nazionali. Certo è che la recrudescenza della pandemia sembra destinata a pesare non poco sulla campagna elettorale. Non a caso ormai in quasi tutti i partiti si dà per scontato che difficilmente potranno essere organizzate grandi manifestazioni in presenza, se tutto va bene, prima della primavera inoltrata (aprile). Sicché sembra destinata, in questo scenario, ad assumere un ruolo ancora più predominante la comunicazione social, circostanza - questo è il rischio che si corre - che potrebbe allontanare ancora di più i cittadini dalle vicende dell’amministrazione comunale.

Restando sempre nel centrodestra, va detto intanto che in Fratelli d’Italia, Lega e Fondazione viene ormai data quasi per scontata una campagna a tre, senza cioè Forza Italia, la quale, dopo l’esperimento in Provincia sulla presidenza Romoli, avrebbe, inevitabilmente, accumunato i propri destini a quelli del Pd. Staremo a vedere. Da qui alle elezioni la strada è ancora lunga, ma visti in molti casi il logoramento di rapporti personali, oltre che politici, la strada da seguire sembra tracciata.



