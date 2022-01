Viterbo, cambio in giunta a Tarquinia. Il sindaco toglie le deleghe a Benedetti per fare spazio a Fratelli d'Italia

Fabrizio Ercolani 07 gennaio 2022 a

Tarquinia, il sindaco Giulivi revoca le deleghe all’assessore Roberto Benedetti. Quasi certo oramai l’allargamento a Fratelli d’Italia, diviso a Tarquinia in due correnti. Le motivazioni chiare scritte nell’atto di revoca: “Negli ultimi tempi il comportamento dell’assessore Benedetti non è del tutto in linea con gli indirizzi politico-amministrativi dettati dal sindaco - afferma il primo cittadino -. La situazione che si è venuta a creare ha pertanto determinato il venir meno del rapporto fiduciario tra il predetto assessore e il sindaco e tutto ciò ha riflessi negativi sull’attuazione del programma politico”. Finisce dunque dopo due anni e mezzo l’avventura dell’assessore Benedetti.

Nominato da subito assessore ai Lavori pubblici, Benedetti era finito nel mirino dell’opposizione per alcuni bandi da cui Tarquinia era risultata esclusa, tanto che alcuni consiglieri, tra cui Catini di Fratelli d’Italia, avevano presentato una mozione di sfiducia ritenuta inammissibile dal consiglio comunale. Alcuni giorni dopo il sindaco aveva tolto a Benedetti i Lavori pubblici e l’Urbanistica per assegnargli il Demanio. Una situazione precipitata nelle ultime ore, dopo un post dell’assessore che rivendicava la paternità dei contributi in arrivo per Tarquinia: “Forse allora ero stato bravo a fare i compiti a scuola; forse allora avevo studiato. La maestra mi ha messo 9,5 come i milioni che siamo riusciti a far ottenere ai cittadini di Tarquinia nei 2 anni e 3 mesi che sono stato assessore al settore XI nonostante il Covid e la mancanza di personale. Tutto ciò è stato possibile grazie ai bravi dipendenti del settore XI ed un’amministrazione unita e attenta”.

Una dichiarazione non condivisa dal sindaco che dapprima gli ha chiesto le dimissioni poi lo ha revocato. Il post un pretesto? Molto probabile anche perché, visti gli accordi pre-elettorali in Provincia, per poter allargare la maggioranza aprendo a Fratelli d’Italia c’era la necessità di sacrificare un assessore. Ora resta da capire chi sarà il nuovo assessore anche perché in questi ultimi mesi Fratelli d’Italia è sembrata essere divisa in due: un’anima silente e collaborativa, quella del consigliere Riglietti, e un’anima battagliera, quella del consigliere Catini con quest’ultimo di fronte ad un bivio: entrare in maggioranza o lasciare il partito e mantenere la propria autonomia.

