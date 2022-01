Viterbo, Villa Serena a Montefiascone. Il consigliere provinciale Valentini: "Vogliono privatizzarla"

B. M. 07 gennaio 2022 a

Il consigliere provinciale Fabio Valentini sollecita l’intervento della Regione sulla vicenda che da alcune settimane ruota intorno a Villa Serena a Montefiascone, al centro di un acceso dibattito consiliare tra maggioranza e opposizione, in relazione alla ricerca di un socio privato. Valentini, nella lettera inviata al presidente Zingaretti e all’assessore alla Salute D’Amato, evidenzia atteggiamenti a suo dire “fortemente critici da parte della maggioranza nei confronti della struttura”, riguardanti “perdite e presunta mala gestione negli anni precedenti, in modo particolare nel corso dell’ultimo anno”.

“Tenendo conto dell’indirizzo regionale, che mi risulta andare nella direzione della prevalenza di Rsa pubbliche, proprio per l’importanza che queste strutture rivestono nel tessuto sociale e sanitario della nostra regione - evidenzia Valentini - non capisco perché l’attuale maggioranza stia cercando di intaccare l’egregio operato di queste struttura, considerata un’eccellenza”.

Valentini non nasconde di temere che dietro a questo atteggiamento ci sia la volontà di “immaginare una gestione privata, o, addirittura, la dismissione totale della struttura”.

E a proposito delle critiche, il consigliere provinciale giudica “bizzarro” contestare la gestione dell’ultimo periodo, contrassegnato dalla pandemia: “Parlare di perdite relativamente agli anni 2020 e 2021 - conclude - mi dà l’idea di voler cercare a tutti i costi un pretesto, viste le difficoltà economiche dovute all’emergenza Covid. A quanto pare nell’ultimo periodo si sono registrati moltissimi ricoveri, e purtroppo anche decessi, avvenuti in tempi troppo brevi per poter considerare le presenze necessarie a mantenere positivi i conti. Villa Serena - conclude Valentini - senza aver ricevuto ristori, deve comunque rispettare i requisiti minimi fissati dalla Regione in termini di personale, attrezzature e assistenza”. Tutti elementi che, secondo Valentini, giustificato la richiesta di un intervento alla Regione.

