Viterbo, tagli agli aiuti ai pastori. Allarme nella Tuscia per il nuovo Pac

I pastori della Tuscia rischiano la beffa. Con i loro lavoro garantiscono prodotti di alta qualità conosciuti in tutto il mondo come il pecorino romano dop, la ricotta romana oppure l’abbacchio Igp. Eppure nella programmazione del Psc 2021-2027, ossia gli aiuti che l’Ue concede alle filiere dell’agricoltura e degli allevamenti con una pianificazione di 7 anni, sembrano essere scomparsi i premi per il benessere animale. Di cosa si tratta? “Sono sostegni che vengono riconosciuti a quegli allevatori che portano avanti l’attività in maniera sostenibile - spiega il presidente di Coldiretti Viterbo Mauro Pacifici - e grazie al loro lavoro si tutela l’ambiente e si garantiscono prodotti che sono il vanto del Made in Italy”. Con l’ultimo Pac, facendo una stima a spanne, nella Tuscia sono arrivati circa 30 milioni di premi per il benessere animale. Non va dimenticato infatti che in provincia di Viterbo è terza per concentrazione di allevamenti ovini dopo Sassari e Nuoro e che dei circa 800 mila capi del Lazio 370 mila sono nella Tuscia.

Un settore che in provincia conta circa 1.500 operatori e che sarebbe messo in crisi da un eventuale taglio degli aiuti. “Specie in questo momento nel quale si fatica a trovare manodopera e gli allevatori faticano moltissimo per portare le greggi a pascolare all’aperto, metterle al riparo e garantire una filiera naturale che costa molto di più in termini di sacrifici rispetto ad allevare in stalla”, continua Pacifici. Per questo la Coldiretti Lazio ha avviato un pressing per salvare questi aiuti. Sono in corso delle trattative sia a livello nazionale che regionale.

La consigliera comunale di Viterbo Luisa Ciambella e il consigliere provinciale Fabio Valentini hanno scritto una lettera al Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e al sottosegretario Francesco Battistoni sottolineando che il taglio di questi aiuti sarebbe “una vera sciagura per l’economia del nostro territorio”. Ma c’è ancora tempo per rimediare: “Una possibilità che ancora potrebbe essere assicurata, sebbene in extremis, visto che il Psn non è stato ad ora portato in Conferenza Stato-Regioni. Stupisce che, a fronte delle indicazioni poste a base delle scelte, rivolte a privilegiare la conduzione al pascolo o in semi-brado, si penalizzi proprio il comparto ove tale tipologia di allevamento è maggiormente diffusa. Gli allevatori di ovicaprini meritano di avere le stesse opportunità degli altri allevamenti e di vedersi restituita un po’ di tranquillità soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo”.



