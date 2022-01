Viterbo, incidente. Camion carico di animali vivi finisce fuori strada vicino al casello di Orte

06 gennaio 2022 a

Un camion carico di animali vivi finisce fuori strada. E' accaduto la notte dell'Epifania vicino al casello dell'autostrada di Orte intorno alle 2,30. Il conducente aveva fatto una sosta in un parcheggio vicino alla barriera per rispettare la sosta programmata. Ma mentre entrava nell'area di sosta, per cause che sono ancora da accertare, il camion è finito in bilico sulla carreggiata con il carico pendente sul lato della carreggiata. Impossibile muoversi perché ogni manovra avrebbe potuto causare il ribaltamento del mezzo posante mettendo ancora più a rischio gli animali all'interno: dei bovini. Sul posto sono intervenuti dunque i vigili del fuoco di Viterbo con l'autogru. Il camion è stato recuperato e gli animali messi in salvo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

