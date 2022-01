Viterbo, chiuso dopo 70 anni panificio Anselmi in piazza delle Erbe

Massimiliano Vismara 06 gennaio 2022 a

Chiuso dopo settant’anni lo storico panificio Anselmi di piazza delle Erbe, nel cuore della città. Ha sfornato pane e pizza per generazioni di viterbesi fin dagli anni Cinquanta, ma dal 31 dicembre scorso ha abbassato le saracinesche per sempre. Sono ormai diversi anni che si parla della crisi economica che attanaglia il commercio del centro storico e ora a dare la mazzata finale a tante attività economiche ci si è messa anche la pandemia.

L’ultimo negozio a cadere sotto questa scure, come detto, è appunto la rivendita Anselmi, che proprio in questi giorni ha abbandonato il campo, lasciando con l’acquolina in bocca tutti gli estimatori del suo pane ma, soprattutto, della sua famosa pizza. “Abbiamo lottato fino alla fine per cercare in tutti i modi di rimanere aperti - spiega con rammarico il titolare dello storico forno - ma alla fine abbiamo dovuto chiudere, perché negli ultimi tempi i costi di gestione superavano ampiamente i ricavi e, alla fine non si poteva più andare avanti. Purtroppo - ha continuato l’imprenditore - al giorno d’oggi le spese per mantenere un’attività commerciale aperta sono tante e a quelle basilari, come lo stipendio di un dipendente in regola, si sono aggiunte altre necessarie per garantire l’osservanza delle norme anti Covid. Se a questo si somma anche lo scarso afflusso di clienti degli ultimi tempi si capisce come mai abbiamo dovuto abbassare la serranda”. Anselmi è solamente l’ultimo di una lunga fila di negozi del centro che ultimamente hanno chiuso i battenti, basti pensare al negozio di abbigliamento Jacchia in Corso Italia o al negozio di abbigliamento per bambini Mama Noel di piazza delle Erbe, per non parlare dello storico Caffè Schenardi, anche se in questo caso si parla più che di una chiusura di una mancata riapertura, visto che da anni non si trova il modo di farlo ripartire nel modo giusto.

Il proprietario del panificio Anselmi, tornando sulla chiusura dell’attività, mette il dito nella piaga parlando del parcheggio selvaggio che da sempre affligge piazza delle Erbe, dove vige un divieto di sosta 0-24 che nessuno osserva. “Spesso mi ritrovavo le macchine parcheggiate di fronte alla mia porta fino alle 10 del mattino - conclude -: questo non solo impediva il normale afflusso di clientela ma creava problemi anche a me per le normali operazioni di carico e scarico delle merci, purtroppo - ha concluso - nonostante le numerose segnalazioni che ho fatto alle autorità competenti questa storia è andata avanti fino al giorno della chiusura del mio negozio”.

