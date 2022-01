Saldi Viterbo, falsa partenza sotto la pioggia

06 gennaio 2022 a

Confermando le più tetre previsioni della vigilia, il primo giorno di saldi invernali si rivela un flop. Pochissime persone in giro, e solo su Corso Italia, con le altre vie del centro praticamente deserte. Pochissimi acquisti e commercianti sfiduciati. A remare contro ci si è messa anche la pioggia, che, se durante tutta la mattinata è stata solo una minaccia, nel pomeriggio ha iniziato a cadere con sempre più insistenza.

“Avvio pessimo - commenta a metà pomeriggio il direttore dello storico negozio Scuderi, Giuseppe Falone -. Durante tutta la mattinata non abbiamo visto praticamente nessuno. Qualcuno si è affacciato nel pomeriggio ma nulla a che vedere con il primo giorno di saldi. Non ci resta che sperare che vada meglio nei prossimi giorni. La verità - afferma - è che viviamo in un momento di incertezza suprema, la gente ha paura della pandemia e preferisce non spendere”. Intanto, lungo Corso Italia, si notato quattro gatti, nascosti sotto l’ombrello, che preferiscono raggiungere casa piuttosto che guardare le vetrine o fare qualche acquisto. Poco più avanti la situazione non cambia. Mara Cappelli, titolare nel negozio di biancheria intima Sè La Vì, esordisce: “Questa giornata è stata un pianto. Non ci sono altre parole per definire l’avvio dei saldi invernali, speriamo che la situazione migliori nei prossimi giorni. Ma non appare per nulla scontato che ciò possa avvenire”.

Come detto, dunque, tutte le più brutte previsioni della vigilia sono stata confermate. “Gira poca gente al Corso. Molti preferiscono restare a casa e magari acquistare su Internet. La verità è che non è andata bene neppure a Natale”: questo aveva detto due giorni fa la titolare del negozio di abbigliamento Rompietti. Che la gente preferisca affidarsi a Internet lo sostiene anche un recente studio di Confesercenti, commissionato proprio alla vigilia di questa tornata di saldi. Secondo il sondaggio, farà acquisti sui siti oltre il 5% in più rispetto allo scorso anno e l’8% in più rispetto al periodo pre-pandemico. Uno studio che il presidente della Confesercenti viterbese, Vincenzo Peparello, commenta così: “Ci auguriamo che vengano preferiti i negozi di prossimità e quelli dei centri storici e che ci si avvalga delle maggiori garanzie sui prodotti che questi negozi offrono”.

“I saldi costituiscono un momento importante perché possono favorire una ripresa per un ritorno alla normalità, in particolare nel Viterbese”, gli fa eco Lina Novelli, presidente provinciale della Fismo. Il periodo delle offerte andrà avanti fino al 16 febbraio, ma se l’inizio è questo, per il commercio viterbese non si prevede un periodo di ripresa, almeno non a breve.

