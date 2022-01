Viterbo, spaccio in centro. Un arresto e una denuncia, sequestrati cocaina e hashish

05 gennaio 2022 a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, al termine di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di droga nel capoluogo, hanno fermato dopo un servizio di osservazione un cittadino originario del Gambia.

Dopo averlo perquisito lo hanno trovato con 12 dosi di hashish per un peso di 50 grammi, oltre ad averlo sorpreso con l’occorrente per confezionare e pesare le dosi, e lo hanno quindi dichiarato in arresto.

Successivamente in seguito di un altro servizio di osservazione i carabinieri hanno fermato una donna sorprendendola con 5 dosi di cocaina e 2 dosi di hashish e la hanno denunciata in stato di libertà per spaccio.

