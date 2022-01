Viterbo, presepe vivente. Oltre persone a Montefiascone. La sindaca De Santis: "Felice di aver osato"

Alessandro Quami 05 gennaio 2022 a

Due giorni di presepe vivente con oltre mille visitatori, e in sicurezza. La sindaca Giulia De Santis è contenta di come siano andate le prime due giornate (1 e 2 gennaio) nei giardini del seminario in via Bandita, nel cuore di Montefiascone. Nei giorni scorsi, con l’avanzare inesorabile dei contagi Covid, la manifestazione era stata a rischio cancellazione, come tanti altri eventi locali e provinciali. Ma la prima cittadina ha cercato, rimanendo nei limiti della sicurezza sanitaria, in tutti i modi, di portare avanti un richiamo per cittadini e turisti, e per premiare anche il lavoro di un’associazione, Amici del colle, che ha dato l’anima per una rappresentazione riuscita e apprezzata.

“Come Amministrazione abbiamo riflettuto a lungo se mantenerla, soprattutto dopo il nuovo dpcm (decreto del governo, ndr) – spiega la sindaca del Pd -, alla fine sono contenta di avere osato, ma di averlo fatto dopo attente e molteplici valutazioni”. Infatti, la De Santis si è trovata di fronte due esigenze da rispettare: da un lato il lavoro di molte settimane di un’associazione locale, e dall’altro la tutela della salute pubblica. “Per questo, mi sono interfacciata con le istituzioni e ho fatto varie riunioni con i volontari della Protezione civile dell’Asvom, con le guardie ecozoofile, con la Solidarietà falisca, con la polizia locale e i carabinieri: il tutto per capire se si potesse fare in sicurezza questa manifestazione. Si è formato un gruppo eccezionale di cui vado fiera. Si sono gestite due giornate in modo impeccabile, in piena sicurezza. Questo, grande ai volontari, alla polizia municipale e alle forze dell’ordine”.

L’associazione che ha lavorato per il presepe vivente, chiamato Il mistero della natività, ringrazia le autorità che hanno permesso lo svolgimento della rappresentazione: “Gli Amici del colle è con vero piacere che ringrazia tutta l’Amministrazione comunale in particolare la sindaca Giulia De Santis per averci supportato dal primo momento e per averci consentito di mettere in scena Il mistero della natività in completa sicurezza rispettando tutte le direttive anti Covid. Il ringraziamento va esteso alla polizia municipale in particolare al comandante Giulio Bassi; ai carabinieri, in particolare al comandante Antonino Zangla; all’Asvom capitanata dal presidente Tonino Fiani; alle guardie ecozoofile con il presidente Andrea Maiucci; alla Solidarietà falisca di Algerina Monachino; alla compagnia teatrale Giorgio Zerbini con il presidente Elia Santini. Un grande ringraziamento va a tutte le persone che si sono impegnate per la costruzione del presepe, a tutti i figuranti, a tutte le associazioni presenti, alla ditta Italviaggi per il servizio bus navetta”. Giovedì l’arrivo dei Re magi.

