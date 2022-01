Viterbo, "lavoratori delle coooperative a rischio". L'allarme dell'ex sindaco di Fabrica di Roma Mario Scarnati

Massimiliano Conti 05 gennaio 2022 a

Tutti a casa i lavoratori delle cooperative che negli ultimi anni hanno svolto servizi in affidamento dal Comune. A sollevare il caso, formulando agli stessi lavoratori gli auguri per un nuovo anno che si preannuncia tutt’altro che buono, è l’ex sindaco Mario Scarnati, chiamando in causa il suo successore a Palazzo Cencelli, Claudio Ricci.

Tutto nasce, a quanto riferisce Scarnati, da un esposto alla Corte dei conti riguardante appunto gli affidamenti concessi nel corso degli anni dalla precedente Amministrazione a varie cooperative.

“Io, la giunta e alcuni tecnici, rischiando in proprio – afferma Scarnati -, abbiamo sempre rinnovato il rapporto con i dipendenti in questione. Certo, per far questo ci vogliono gli attributi. Adesso le nuove autorità, per primo il sindaco, per non rischiare assolutamente niente hanno chiesto alle cooperative di licenziare tutti. Queste cooperative che, conoscendomi, sapevano che io avrei fatto di tutto per rinnovare gli accordi, ora sono in cattive acque. I dipendenti, tranne qualcuno che addirittura ha fatto carriera aiutando l’attuale Amministrazione in campagna elettorale, si trovano tutti senza lavoro, in attesa di promesse fatte, di concorsi pronti e di altre scempiaggini. Per 10 anni io ho rinnovato i contratti e ho fatto di tutto per far lavorare più persone possibile”.

Scarnati si rivolge poi al suo successore: “Fare il sindaco non è come fare l’amministratore di una ditta addetta a pulire i gabinetti dell’autostrada. Adesso come funzioneranno gli uffici? Gli operai da chi saranno sostituiti? E nelle mense chi ci metterete? E l’ufficio servizi sociali dove lo farete? A Civita Castellana? Oppure la gente che ha bisogno dovrà venire a casa tua, caro Claudio, a chiedere di essere aiutata?”. Ma non è finita. L’ex primo cittadino accusa la nuova Amministrazione di aver abbandonato il progetto della casa di riposo, e di voler utilizzare i soldi stanziati per realizzare un dearsenificatore “che non servirà assolutamente a niente, se non ad evitare di far spendere soldi alla Talete appena prenderà possesso dell’acqua, finora pubblica. Il risultato sarà che noi cittadini invece di pagare 90 euro di acqua all’anno, ne pagheremo 900”. E a proposito dei 30 dipendenti che avrebbero dovuto lavorare nella casa di riposo, Scarnati chiede al nuovo sindaco che fine faranno.

Non manca infine un cenno alla farmacia comunale, progetto del quale Scarnati rivendica la paternità: “Che fine ha fatto? Anche questa non si fa più?”.

