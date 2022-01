Viterbo, scuole restano chiuse per il Covid. Le prime ordinanze di rinvio della riapertura

B. M. 05 gennaio 2022 a

a

a

Mentre a livello nazionale e regionale si punta con decisione al ritorno in classe per tutti dopo la pausa natalizia, tanto che appena due giorni fa la Regione ha bollato come fake news la notizia che dava per imminente un’ordinanza di rinvio della riapertura delle scuole, a livello locale si naviga a vista. “La verità - afferma Brunella Marconi dello Snals - è che sappiamo cosa dobbiamo fare solo il giorno prima. Il Ministero ordina: tutti in presenza, ma i contagi galoppano”.

Sui saldi pesa la variante Omicron

Tanto che, avvalendosi delle ordinanze sindacali, sono già quattro i sindaci che hanno deciso lo stop alle lezioni per venerdì e il rientro in presenza a partire da lunedì 10. Succede a Civita Castellana, e riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado e dunque anche le superiori, così come accade a Vignanello, Vallerano e Canepina, dove i sindaci hanno deciso di posticipare il rientro degli alunni di elementari e medie. Una scelta che, però, nel caso di Vignanello, Vallerano e Canepina, sta creando qualche problema, quanto meno di interpretazione, visto che la dirigente ha deciso che venerdì gli alunni saranno in Dad. “Una scelta - spiega lo Snals - che ha causato polemiche da parte di docenti e genitori”. Ciò chiarisce ancora meglio il concetto di navigare a vista. “Il fatto - spiega Silvia Somigli della Uil Scuola - è che la dirigente intende in questo modo garantire il diritto all’istruzione”. Per quanto concerne l’ordinanza del sindaco di Civita, è lo stesso Giampieri a spiegarne i motivi: “A livello nazionale si è deciso, per gli studenti che vorranno aderire, di effettuare lo screening prima del rientro. Ho scelto di chiudere la scuola per avere a disposizione tutto il fine settimana per i controlli. Altrimenti si rischiava di partire in presenza venerdì e magari ritrovarci con contagi nuovi già da lunedì”.

Col Pnrr pioggia di milioni sulla sanità

“Il problema di base - evidenzia ancora la Uil - riguarda tutte le richieste fatte al Governo e rimaste inascoltate”. Richieste inerenti in primo luogo i presidi sanitari. Chiarisce Vincenzo Alessandro della Cisl: “Il generale Figliuolo ha scritto a tutte le scuole per sapere quante mascherine Ffp2 occorrono, ma questo tipo di mascherine sono solo per docenti e personale Ata, ritengo invece debbano essere indossate anche dagli studenti. Nella Tuscia il 90% del personale è vaccinato, così come migliaia di studenti pendolari, ma non tutti e soprattutto i trasporti restano non adeguati, visto che non tutti i ragazzi hanno i bus a disposizione per la seconda campanella. In attesa, restano in giro per la città causando inevitabili assembramenti. Non dimentichiamo che la Tuscia viaggia ormai da giorni con centinaia di contagi”. Una realtà che stride con l’imperativo governativo: ritorno in classe per tutti.

Variante Omicron, la fascia 40-50 anni è quella più colpita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.