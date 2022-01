Viterbo Covid. Record di contagi: la fascia 40-50 anni è quella più colpita

B. M. 05 gennaio 2022 a

a

a

Omicron dilaga, e a guardare la curva in continua ascesa, il picco sembra ancora essere lontano. Ieri, martedì 4 gennaio, i casi di positività hanno raggiunto la cifra record di 634, il numero più alto si è registrato a Viterbo (149). La maggioranza dei positivi ricade nella fascia di età 41-50 (129). Seguono, ciascuno con 100 casi, le fasce 31-40 e 51-60. Di poco superiore (102 positivi) il dato degli over 60. I bambini contagiati, appartenenti alla fascia under 12, sono 41.

Record di nuovi casi: 634 nelle ultime 24 ore. Morto anziano di 82 anni

Considerato il numero di tamponi fatti (1710), si potrebbe ipotizzare che il tasso di positività - il rapporto cioè tra i tamponi e i positivi - sia in pericolosissima crescita, attestandosi apparentemente nelle ultime 24 ore addirittura al 37%. Ma le cose, per fortuna, spiega la Asl, non stanno così: “Nel totale dei tamponi non ci sono quelli fatti nelle farmacie, ci sono, di contro, i positivi che sono emersi a seguito anche di quei tamponi. Per cui, il dato sui positivi è reale ma non quello sui tamponi effettuati. In pratica, nella giornata di ieri potrebbero essere stati fatti, in tutta la provincia, anche 5 mila tamponi. Alla Asl, però, viene comunicato dalle farmacie solo il numero dei positivi”.

Ciò accade perché un provvedimento della Regione prevede che, in caso di positività del tampone antigenico, non è più necessaria la conferma del test molecolare. Questo significa che tutti i tamponi rapidi effettuati nelle farmacie e nelle strutture private con risultato positivo dovranno essere ora conteggiati nel bollettino diramato dalla Asl. Spiegazione doverosa, visto che solo da ieri, nel conteggio finale dei positivi sono considerati anche i tamponi antigenici. Da adesso in poi sarà così, per cui calcolare il tasso di positività diventerà impossibile.

Sui saldi pesa la variante Omicron

E tuttavia la cifra di 634 casi di positività testimonia una situazione sempre più fuori controllo. Ieri da registrare, purtroppo, anche la morte di una 82enne di Tarquinia in cura a Belcolle, dove, a causa di un nuovo ricovero avvenuto sempre nella giornata di ieri, cresce il numero di coloro che necessitano di assistenza: si tratta di 20 persone a malattie infettive e tre in terapia intensiva. Sul fronte contagi, dopo Viterbo con 149 casi, preoccupa la situazione di Soriano nel Cimino, che ha fatto registrare 35 positivi, seguita da Civita Castellana con 33 e Nepi con 30. Tra i venti e 30 casi si sono registrati a Orte (26), Vetralla (22) e Montalto di Castro (21). I guariti sono invece 127, di cui 31 a Viterbo. Sul totale dei nuovi casi, inoltre, 576 presentano un link epidemiologico con situazioni precedentemente accertate e già isolate, mentre 58 sono collegati a persone che hanno dichiarato di accusare sintomi al drive in. In totale i casi di positività salgono a 24.312. Sale invece a 19.933 il numero delle persone negativizzate, 481 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid sono stati effettuati 245.400 tamponi, 1.710 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 26.323.



Col Pnrr pioggia di milioni sulla sanità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.