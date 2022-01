Viterbo, sanità. Pioggia di milioni in arrivo nella Tuscia con il Pnrr

Massimiliano Conti 05 gennaio 2022 a

Assicureranno una presenza medica h24 e infermieristica h12 sette giorni su sette. Ospiteranno specialisti come psicologi, logopedisti, fisioterapisti, dietisti, tecnici della riabilitazione e assistenti sociali. Se necessario anche cardiologi, pneumologi o diabetologi.

Stiamo parlando delle nuove case di comunità, evoluzione delle vecchie case della salute. Il piano regionale di rafforzamento dell’assistenza sanitaria ne prevede 170 su tutto il territorio del Lazio, 12 delle quali in provincia di Viterbo. Di queste, 7 saranno finanziate con i fondi del Pnrr (158 milioni la fetta di torta disponibile). Sorgeranno a Bagnoregio (via Fratelli Agosti), Bolsena (via IV Novembre), Montefiascone (ospedale), Tarquinia (ospedale), Tuscania (centro commerciale via VI Febbraio 1971), Orte (località Petignano), Soriano nel Cimino (via Innocenzo VIII) e Ronciglione (ospedale).

I progetti in questione sono stati approvati dalla giunta Zingaretti il 30 dicembre scorso insieme ad altre due delibere che di fatto sbloccano i primi 550 milioni dei fondi destinati alla Regione Lazio dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle case di comunità gli utenti, oltre alle classiche visite mediche, potranno usufruire anche di servizi diagnostici primari grazie ad apparecchiature come ecografi, elettrocardiografi, retinografi, oct, spirometri. Ci sarà infine anche un punto per i prelievi, per gli screening e per le vaccinazioni. Sempre nell’ambito dei fondi del Pnrr, 86 milioni verranno destinati agli ospedali di comunità: tra questi ci sono anche quelli di Montefiascone e Ronciglione. E ancora: 103 milioni serviranno ad ammodernare il parco tecnologico ospedaliero con l’acquisto di 298 apparecchiature. Quelle previste nella Tuscia sono 21. Ammonta a 180 milioni, infine, la somma destinata all’adeguamento sismico degli ospedali laziali.

Gli interventi previsti sono in totale 40, 6 dei quali in provincia di Viterbo, che riguarderanno l’Andosilla di Civita Castellana e il nosocomio di Tarquinia. Nelle intenzioni del presidente Nicola Zingaretti, questo primo mezzo miliardo stanziato inaugura una gestione della salute pubblica proiettata verso il futuro: “Mentre lottiamo per sconfiggere il Covid - ha spiegato il governatore del Lazio - abbiamo corso per aprire subito una grande stagione di investimenti che avvicinerà la sanità alle persone, consentirà l’attivazione di nuovi servizi digitali e l’ammodernamento delle strutture sanitarie, aprirà nuove frontiere alla telemedicina e migliorerà le cure negli ospedali, grazie alla tecnologia”. Tutti gli interventi previsti verranno illustrati lunedì con una conferenza stampa dal direttore generale della Asl Daniela Donetti.

