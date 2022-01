Viterbo, saldi. Partono le svendite, ma pesa la paura della variante Omicron

B. M. 05 gennaio 2022 a

a

a

Prendono il via oggi, per concludersi il 16 febbraio, i saldi invernali. Evento atteso da molti ma la cui riuscita è condizionata da diversi fattori, a cominciare, ovviamente, dalla variante Omicron. Secondo uno studio di Confesercenti, quattro persone su dieci (il 39%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 150 euro a persona.

Befana, un altro anno senza la calza più lunga del mondo

“Purtroppo - spiega l’associazione - si tratta di numeri ancora lontani da quelli pre-crisi: in occasione dei saldi invernali del gennaio 2020, si diceva interessato all’evento il 48%. Percentuale scesa ora al 39%”. Il pessimismo di Confesercenti è condiviso anche da molti operatori. “Gira poca gente al corso - afferma la titolare del negozio di abbigliamento Rompietti -. Molti preferiscono restare a casa e magari acquistare su Internet. La verità è che non è andata bene neppure a Natale”. Sulla stessa lunghezza d’onda il titolare del negozio Corso Italia 56: “Abbiamo deciso di partire subito con sconti al 50%, tanto gli affari, se ci saranno, si concentreranno in una decina di giorni. La gente è pessimista e ha paura”. Per Elisabetta Franchi, dell’omonimo negozio, conta anche il brand: “Non ci possiamo lamentare, di gente in giro se ne vede poca, ma questo è un fattore non legato solo ad Omicron, viene da lontano. Per quanto ci riguarda, noi non ci possiamo lamentare. Anche a Natale, tutto sommato, è andata abbastanza bene”. Sul risultato dei saldi, oltre al fattore Omicron, pesa la sfiducia delle famiglie. Ma incide anche la concorrenza della bulimia di promozioni prenatalizie e natalizie cui sono stati sottoposti i consumatori, a partire proprio da un Black Friday particolarmente ravvicinato, a meno di un mese dal Natale. “Il problema Omicron rischia di incidere fortemente sugli acquisti nel nostro territorio - afferma Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo -. Ci auguriamo che le previsioni sulla spesa vengano confermate per ridare rilancio al commercio che risente pesantemente degli effetti della pandemia. Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono comunque un evento legato soprattutto ai negozi fisici: il 31% degli acquisti dei saldi avverrà infatti in una grande catena o presso negozi brandizzati, seguiti da vicino dai negozi indipendenti, cui si rivolgerà il 26% dei clienti. Il 22% sceglierà infine un outlet, mentre il 23% cercherà l’affare scontato sul web, oltre il 5% in più rispetto allo scorso anno e l’8% in più rispetto al periodo prepandemico. Ci auguriamo che vengano preferiti i negozi di prossimità e quelli dei centri storici e che ci si avvalga delle maggiori garanzie sui prodotti che questi negozi offrono”.

Lazio in zona gialla, giro di vite contro i non vaccinati

“I saldi costituiscono un momento importante perché possono favorire una ripresa per un ritorno alla normalità, in particolare nel Viterbese”, afferma dal canto suo Lina Novelli, presidente provinciale della Fismo.

Appuntamento con la Befana dentro al bosco delle Valli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.