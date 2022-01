Viterbo, spaccio. Oltre due etti di marijuana in casa: arrestato a Vignanello

04 gennaio 2022 a

I carabinieri della stazione di Vignanello durante un servizio di perlustrazione del territorio si sono imbattuti in un auto condotta da un soggetto del luogo e già conosciuto, che alla vista degli stessi militari ha assunto un atteggiamento di dissimulazione che non è passato inosservato ed è quindi stato fermato. I carabinieri gli hanno quindi chiesto di fornire i documenti necessari alla circolazione della sua auto, e nel frattempo aumentava l’atteggiamento di nervosismo, tanto che i carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione sia personale che dell’auto per capire l’origine di tale atteggiamento. Effettivamente dalla prima perquisizione personale e dell’auto i carabinieri hanno trovato quasi 5 grammi di cocaina già divisa in dosi. Immediatamente è quindi stata perquisita anche l’abitazione del soggetto e a casa sono stati trovati 210 grammi di marijuana oltre a materiale per pesare e confezionare la droga. L’ uomo è quindi stato dichiarato in arresto dai carabinieri e tradotto presso la sua dimora in regime di detenzione domiciliare.

