Viterbo, opere per sette milioni e mezzo a Tarquinia. Arrivano i finanziamenti

Finanziati i tre progetti di rigenerazione urbana per la riqualificazione dell’ex cartiera, del mattatoio e dell’ex base Cale al Lido per 5 milioni di euro, insieme a quelli per la messa in sicurezza della rupe di Fontana Nova ed il ripristino della via Segreta per 2 milioni e mezzo.

Si apre con i fuochi d’artificio il 2022 per la cittadina tarquiniese, che si aggiudica ben 7 milioni e mezzo di euro per opere pubbliche: una cifra davvero esorbitante.

Con decreto del Ministero dell’interno infatti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e quello delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari per i progetti di rigenerazione urbana.

I finanziamenti concessi a Tarquinia verteranno in un primo intervento di messa in sicurezza e bonifica della cartiera per un importo di 3 milioni d’euro, il rifacimento dell’ex base Cale al Lido, per 1 milione d’euro e la messa in sicurezza e rifacimento dell’ex mattatoio, contributo che si somma a quello già ricevuto di 2 milioni e mezzo per la messa in sicurezza della rupe e il ripristino della via Segreta.

I progetti sono stati presentati dall’Amministrazione comunale lo scorso maggio ad opera dell’ufficio dei lavori pubblici. Dal Comune, naturalmente si dicono soddisfatti e stanno già lavorando per poter far arrivare concretamente i finanziamenti nelle casse comunali.

A questo proposito il sindaco Giulivi commenta : “Ho già indetto per oggi una riunione con i tecnici e gli uffici comunali, per programmare le prossime azioni. Sarà fondamentale rispettare i tempi, confermando il contributo e sbrigarsi e predisporre la presentazione dei progetti esecutivi”.

“Stiamo rispettando ciò che avevamo detto e scritto in campagna elettorale - sottolinea il primo cittadino -, riqualificare e rigenerare la città di Tarquinia con progetti che contribuiranno a cambiarne l’assetto sociale, economico e culturale dei luoghi in cui viviamo. Non abbiamo mai smesso di lavorare ai nostri obiettivi, nonostante l’epidemia. Il Pnrr è di sciuro un’enorme opportunità ma bisogna essere pronti a coglierla”.

“Stiamo inoltre già lavorando - conclude Alessandro Giulivi -, a molti progetti che presenteremo nei prossimi mesi per reperire altre risorse riguardanti le scuole, gli impianti sportivi, le aree archeologiche, l’ambiente, questi 7 milioni e mezzo sono una cifra sicuramente importante ma rappresenta soltanto una parte delle risorse che auspichiamo arriveranno a Tarquinia”.

