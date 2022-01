Viterbo, dipendenti comunali da due anni senza premi produttività. Il caso a Civita Castellana

Massimiliano Conti 04 gennaio 2022 a

Premi di produttività lumaca: sindacati e opposizione suonano la sveglia all’amministrazione Giampieri. A distanza di due anni i lavoratori comunali non si sono ancora visti corrispondere le somme aggiuntive riconosciute.

Il segretario territoriale della Uil Fpl Stefano Di Meo chiede al sindaco, all’assessore al personale e al segretario comunale la convocazione per il 27 gennaio della delegazione trattante per discutere del fondo del personale relativo al 2022 e dell’avvio delle procedure di liquidazione della produttività del personale 2021.

“Siamo stanchi e stufi ogni anno di spiegarvi i motivi delle nostre richieste, le conoscete bene e le avete sempre sottovalutate, ne abbiamo preso atto – dichiara Di Meo in una nota -. Avete mostrato insensibilità nel tardivo pagamento (ultimi tre anni) della produttività dei dipendenti che sono piccole somme ma importanti nell’economia familiare, per non parlare delle progressioni economiche orizzontali, che sono un riconoscimento selettivo al lavoro svolto all’interno dell’ente previsto dal contratto collettivo. Non avete ancora compreso che il vero motore della macchina amministrativa sono i dipendenti che hanno svolto al meglio i carichi di lavoro individualmente, nonostante una paurosa mancanza di personale e considerando anche tutte le difficoltà dovute all’emergenza Covid”.

Dal canto loro, Pd e Rifondazione comunista giudicano “scandaloso che l’Amministrazione comunale non abbia ancora trovato il modo di liquidare ai dipendenti ciò che gli spetta”.

“Questo è solo l’ultimo atto di una lunga serie di scivoloni di questa Amministrazione nei confronti del lavoro e dei lavoratori – attaccano i gruppi di minoranza -. Un’Amministrazione che non sta muovendo un dito per il riconoscimento del lavoro usurante agli operai ceramisti del nostro distretto (nonostante l’impegno votato all’unanimità dal Consiglio comunale), che non si è attivata per limitare le aperture selvagge della grande distribuzione nei giorni festivi e che adesso nemmeno riesce a pagare ai dipendenti comunali ciò che a loro spetta”.

Partito democratico e Rifondazione comunista invitano dunque la giunta “a darsi una svegliata”, smettendola “con i proclami e con la propaganda”: “Da parte nostra, come gruppi consiliari - concludono all’unisono -, daremo sempre il nostro pieno sostegno ai lavoratori che lottano per il riconoscimento dei loro diritti”.

Incentivi e premi in ritardo in Comune. Sindacati sul piede di guerra

