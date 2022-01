Viterbo, arriva la Befana dentro il bosco delle Valli a Vetralla

04 gennaio 2022 a

Il 6 gennaio a Vetralla non è solo l’ultimo giorno delle feste natalizie, ma anche un doppio appuntamento irrinunciabile con la Befana e con il presepe vivente. Grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco, la vecchietta con la sua scopa e il suo carico di caramelle aspetterà i bambini dai 0 ai 10 anni, accompagnati dagli adulti, dalle ore 9.30 alle ore 14, nel mezzo del bosco, presso la chiesa della Madonna della Folgore. Presenzieranno anche i volontari di Etruria 2000 e il gruppo i nuovi Giaguari. Sarà una befana speciale che ha preparato delle piccole calze rosse e tanti dolci, con ingresso gratuito. Una sorpresa gradita per i più piccoli ma che farà felici anche le famiglie.

Regalare un momento di svago, divertente e leggero nel mezzo di cerri secolari, è una sorpresa che difficilmente verrà dimenticata.

Nel pomeriggio invece dalle 17 in poi sarà la volta dell'ultimo appuntamento con il presepe vivente, uno dei pochi a resistere in provincia, per un piano di sicurezza che ha mostrato tutta la sua efficacia, rendendo così possibile questa manifestazione, tanto cara ai cittadini di Vetralla ma anche ai turisti che hanno sempre mostrato grande apprezzamento per la qualità di un lavoro riconosciuto come di eccellenza . La particolarità del presepe vetrallese, che si snoda in un percorso all'interno degli antichi vicoli, è quella di essere organizzato per quadri, con scene teatralizzate e per gruppi ristretti di circa 20 persone per volta, così da evitare assembramenti.

E' come entrare in una macchina del tempo, dove si lascia il contemporaneo per immergersi in uno spazio sospeso, attraversando un percorso che termina con l’incontro finale di San Giuseppe e Maria.

