Viterbo, perseguita vicina chiedendole di fare sesso. A processo per stalking

Dopo essersi trasferita a Castel Sant’Elia denunciò l’ex padrone di casa per stalking. Il dibattimento a carico di un uomo che stando alle contestazioni perseguitò l’inquilina 57enne di Civita Castellana è entrato nel vivo il 13 dicembre con la deposizione della presunta vittima.

“Conobbi l’imputato nel 2014 quando con mio marito prendemmo in affitto un appartamento di sua proprietà a Civita Castellana. Con lui si era instaurato un legame d’amicizia profondo, per me era un fratello – ha raccontato la 57enne-. Fondai una onlus per la violenza contro le donne, la cui sede era in una abitazione che possedeva nello stesso palazzo dove risiedevamo io e mio marito e l’affitto lo pagavamo noi. Quando troncò con la compagna tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 cambiò atteggiamento nei miei confronti. Iniziò a chiedermi dei rapporti sessuali tra me e mio marito e cominciò a parlarmi delle sue parti intime e dunque preferì allontanarlo. A maggio del 2017 la Guardia di Finanza svolse dei controlli sul contratto d’affitto che risultò essere irregolare e quando gliene parlai lui mi disse che in casa non dovevo far entrare nessuno. Successivamente a causa dei miei problemi di salute traslocammo per un periodo al nord e lo avvisai che saremmo tornati a recuperare le nostre cose. Quando tornammo trovammo la porta dell’abitazione serrata con un lucchetto e quando gli chiesi spiegazioni mi rispose che potevo scegliere tra andare a letto con lui o pagare la multa di 8 mila euro che gli avevano fatto i finanzieri. Una volta mi capitò di incontrarlo e mi minacciò facendo il gesto di legare al collo una catena e in un altro episodio lo vidi mentre guardandomi batteva una mazza da baselball sul palmo della mano”.

La donna ha spiegato inoltre di aver presentato la querela quando avvistò l’imputato nei paraggi della casa in cui lei e il consorte erano appena andati a vivere a Castel Sant’Elia. Altri testimoni, nel corso delle udienze precedenti hanno riferito circostanze diverse, come la badante che accudì per un paio d’anni la presunta vittima. “Ho interrotto io il rapporto di lavoro perché non mi trovavo bene. Non conosco l’imputato e non l’ho mai visto. La signora diceva di avere diverse patologie. Era strana e raccontava bugie. Vedeva nemici ovunque”, ha riferito la testimone. Si tornerà in aula il 27 gennaio.

