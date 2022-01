Viterbo, offerte di lavoro. Contratto a tempo indeterminato per baristi e commesse ma anche negli uffici

Daniela Venanzi 04 gennaio 2022 a

Sono i primi giorni dell’anno, e a Viterbo ci sono aziende che cercano personale. A volte è difficile fare incontrare la domanda e l’offerta, e spesso sono molti quelli che non conoscono i siti specializzati dedicati a tale specifiche richieste. Indeed è uno di questi, e proprio sulla piattaforma nata ad hoc per far incrociare chi offre e chi cerca lavoro, esce fuori un ritratto tutto particolare in riferimento alle esigenze della provincia, ed è quella di acquisire personale con “voglia di lavorare”. Insomma, più che le famose skills si cerca chi vuole spendersi con entusiasmo ed energia. Nello specifico si tratta della Cantina dei papi che cerca un capo barman con una retribuzione mensile che va dai 1.500 ai 1.700 euro, una cifra degna di attenzione con tredicesima, eventuali extra e, cosa di non poco conto, a tempo indeterminato e fulltime, unica richiesta, tra le competenze, l’esperienza minima di tre anni nel settore.

Nelle prossime aperture a Viterbo c’è l’azienda Rotime che cerca addetto alla cassa con “voglia di lavorare”, impiego immediato a tempo pieno. C’è poi la Lab srl che cerca un segretario o segretaria con compiti di gestione appuntamenti, archiviazione documenti e risposte telefoniche, con attitudine alla soluzione dei problemi, che, detto all’ingles,e è il problem solving; anche questa attività non chiede particolari competenze e offre un contratto a tempo pieno. Segue nelle richieste di personale l’Accademia dei parrucchieri che per la propria attività cerca una persona, anche con poca esperienza, da inserire nel proprio organico con mansioni di accoglienza clienti, gestione piccola amministrazione e supporto agli altri parrucchieri. C’è pure Olimpieri point di Piansano che cerca addirittura due dipendenti da inserire nella propria officina carrozzeria, uno con compiti di ufficio, inserimento preventivi, contabilità, accoglienza clienti tra le richieste anche in questo caso è specificato “con molta voglia di lavorare” e poi un’altra persona come ribattitore, preferibilmente con esperienza, ma anche con disponibilità a imparare da zero, si insiste sulla “voglia di lavorare”.

Tra le possibilità di impiego, sul sito di lavoro compare anche l’annuncio di una richiesta notturna, l’azienda non è specificata, di “addetti all’inventario”, l’orario flessibile è dalle 17.30 alle 2 di notte e le competenze richieste sono quelle di contare fisicamente il materiale, registrare sul terminale ed effettuare verifiche. Anche il Bar tabacchi Fuorimano cerca un barista, sei giorni su sette, su turni sia di mattina che di pomeriggio, anche qui è richiesta esperienza nel settore, contratto a tempo pieno. E infine, chiude Scarpamondo che cerca, in questo caso, uno stagista laureato, per mansioni di ufficio.

