VIterbo, tamponi per il Covid. Prenotazioni nel caos

Al centro polispecialistico Paolo I di via Garbini la prima disponibilità per eseguire un tampone molecolare è lunedì. Per un antigenico bisogna aspettare martedì 11 gennaio. Si prenota direttamente online, mentre parlare al telefono con un operatore è pressoché impossibile. Nell’home page del sito una scritta avverte: “La refertazione dei tamponi molecolari non potrà essere garantita entro le 24h dall’esecuzione”. Fuori dal laboratorio Ippocrate di Civita Castellana, all’interno della cittadella della salute, ieri mattina la fila era lunghissima. Tra le persone in coda qualcuno aveva prenotato un tampone prima di Natale. Auto in coda e capannelli di gente in attesa ieri mattina anche al drive-in dell’ospedale Andosilla. Scene come queste in provincia di Viterbo, così come nel resto d’Italia, vanno avanti da giorni, in conseguenza dell’esplosione dei contagi alimentata dalle festività natalizie. Il tampone antigenico, di rapido ha ormai soltanto il nome: per effettuarlo bisogna aspettare giorni. Molte farmacie, come la comunale 1 di via Petrarca a Civita Castellana, hanno smesso di farli dopo alcune giornate campali nel periodo natalizio. “D’ora in avanti ci penserà direttamente il Comune, ma non sappiamo ancora da quando”, riferisce la farmacista dietro il vetro del bancone. A Viterbo la municipalizzata della Quercia i tamponi non li ha mai fatti. Idem la Montalboldi di piazza del Teatro, dove in compenso vendono i test fai-da te. Al momento però sono esauriti e la prima consegna è prevista per oggi pomeriggio. Alla Pharmanepi la prima data utile per un tampone antigenico è invece dopo la Befana.

Che il sistema dei tamponi sia sotto stress lo conferma anche la Asl: “Come azienda sanitaria abbiamo fatto tutto quello che potevamo, potenziando al massimo l’attività dei drive-in di Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente. Adesso sono aperti sette giorni su sette”.

Intanto, dalla scorsa settimana un’ordinanza del presidente della Regione Lazio Zingaretti ha stabilito che in caso di positività del tampone antigenico non è più necessaria la conferma del test molecolare. Ciò significa che tutti i tamponi rapidi effettuati nelle farmacie e nelle strutture private con risultato positivo dovranno essere ora conteggiati nel bollettino quotidiano diramato dalla Asl. La trasmissione dei dati, considerato che l’ordinanza è di pochi giorni fa, ha però i suoi tempi. La Asl su questo punto assicura: “L’allineamento dei dati avverrà a partire da oggi”.

Per quanto riguarda i costi, in provincia di Viterbo non si hanno notizie di speculazioni come quelle segnalate in altre zone d’Italia, dove per un tampone molecolare si può arrivare a spendere anche 140 euro. Un antigenico in una struttura privata costa 15 euro, che scendono a 8 per i ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Un molecolare sta sui 60 euro. Un antigenico fai-da-te al distributore automatico della Pharmanepi è in vendita a 20 euro. Un ragazzo ne ha appena acquistato uno: “ Io vivo a Londra dove gli antigenici li distribuiscono gratis per strada a pacchi da sette”, commenta.

