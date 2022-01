Viterbo, violenza sessuale e maltrattamenti. Presunto santone davanti ai giudici

Valeria Terranova 03 gennaio 2022 a

E' fissato per il 12 gennaio l’inizio del processo a carico di Pasquale Gaeta, il 63enne di origini campane presunto “santone” a capo della comunità Qneud, acronimo di Questa non è una democrazia, con sede ad Acquapendente. Deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, esercizio abusivo della professione e violenza sessuale ai danni di due donne. L’uomo fu rinviato a giudizio lo scorso aprile su istanza del pubblico ministero Paola Conti, titolare del fascicolo.

In quell’occasione, durante l’udienza davanti al gup Savina Poli, in due si sono costituite parti civili: Virginia Adamo, assistita dall’avvocato Vincenzo Dionisi, madre di una 26enne di Monza, che denunciò il 63enne per aver plagiato la figlia, e una ragazza, altra presunta vittima delle condotte manipolatorie che sarebbero state messe in atto dal “maestro Lino”, difesa dall’avvocato Claudio Benenati del Foro di Bologna. “La figlia di Virginia Adamo non parteciperà al processo e pertanto ho rinunciato al mio mandato e difenderò solo sua madre. La costituzione di parte civile della signora Adamo è stata accolta in quanto è stato riconosciuto un danno di relazione, a seguito dell’interruzione del rapporto con la figlia causata dall’influenza del Gaeta –precisò al termine della seduta Dionisi-. La difesa in questo frangente ha cercato di dichiarare illegittima la parte dell’inchiesta che riguarda le investigazioni, che tuttavia verrà approfondita in fase dibattimentale. Io, la signora Adamo e Sergio Caruso, esperto di sette e collaboratore della Favis, siamo soddisfatti anche alla luce delle prove raccolte durante le indagini della Procura, racchiuse in 2 mila e 500 pagine”.

Gli accertamenti nei confronti di Pasquale Gaeta scattarono quando Virginia Adamo si rivolse alle forze dell’ordine per denunciare quanto subito dalla figlia. “Purtroppo mia figlia è ancora sotto l’effetto del plagio, quindi ce lo aspettavamo che non volesse essere coinvolta. Lei non la percepisce come una situazione di anormalità. Non lo accusa, ma io andrò avanti per lei”, spiegò la donna fuori dal Palazzo di Giustizia di Riello il 14 aprile.

