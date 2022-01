Viterbo, incidente sulla Cassia Nord. Motociclista ferito

02 gennaio 2022 a

Un motociclista è rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina sulla Cassia Nord, alla periferia della città. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza della caserma dei vigili del fuoco.

In seguito all'impatto il centauro è rimasto ferito e soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

Per effettuare i rilievi dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Viterbo. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia, con la circolazione che è andata inevitabilmente in tilt.

