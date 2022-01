Viterbo, formaggi. Monte Jugo sul podio al premio Roma

B. M. 02 gennaio 2022 a

Incetta di trofei per l’azienda agricola viterbese Monte Jugo al Concorso Formaggi “Premio Roma 2021”, che si è svolto al Tempio di Adriano ed è stato promosso dalla Camera di commercio di Roma e organizzato da Agro Camera, Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del settore agroalimentare, in collaborazione con Arsial e in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di commercio della regione.

L’azienda Monte Jugo è salita sul podio come prima classificata nella tipologia Primo Sale con il suo Colonna del Bacucco. Si tratta di un formaggio da latte crudo fresco a pasta molle, cremoso e fondente. Un prodotto che prende il nome dalle antiche Terme del Bacucco, preesistenti nell’azienda che si trova in Strada Commenda, a soli cinque chilometri da Viterbo. Lo stesso prodotto, già primo classificato nella sezione Lazio delle edizioni del 2010 e 2011, ha consentito all’azienda di vincere quest’anno anche il premio “Miglior formaggio prodotto da impresa che impiega fonti rinnovabili”. Non solo. L’azienda, gestita dalla famiglia Ciambella da tre generazioni, ha ottenuto anche il secondo posto nella classifica dei formaggi stagionati con il suo Caprino stagionato.

Presente alla premiazione anche il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri. “Siamo davvero orgogliosi di questi meritati riconoscimenti all’azienda Agricola Monte Jugo - spiega il presidente di Coldiretti Viterbo, Mauro Pacifici - una realtà importante per il nostro territorio, che da tre generazioni tramanda i sapori e le tradizioni viterbesi”. Oltre cinquecento le capre di razza Saanen allevate in azienda. Tutte di alto valore genetico e alimentate solo con foraggi e cereali prodotti da Monte Jugo, che ha adottato un sistema rigoroso di controllo e tutela del benessere animale e della qualità dei prodotti.

