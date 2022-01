Viterbo, strisce blu. La sosta si può pagare con lo smartphone. Per farlo basta scaricare l'app Telepass Pay

B. M. 02 gennaio 2022 a

Trovare un parcheggio, soprattutto in centro, in certe ore è come vincere un terno al lotto. E tuttavia non è sufficiente per tirare un sospiro di sollevo, visto che poi occorre individuare il parcometro e soprattutto andare a caccia di monetine. Tutto ciò, spesso, pagando più del dovuto, nel caso in cui si torni dopo il tempo prestabilito. Tutto ciò è ora superato grazie al nuovo servizio di pagamento della sosta sulle “Strisce blu” con lo smartphone attraverso l’app “Telepass Pay”, senza più spreco di tempo e denaro. E’ infatti attivo, anche nel comune di Viterbo, il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parcometro tramite l’app Telepass Pay.

Il servizio, riservato ai clienti Telepass Pay, permette il pagamento dei soli minuti di sosta effettivi, sulla base delle tariffe indicate dal Comune, senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta. Telepass Pay semplifica dunque la vita agli automobilisti anche in città. Grazie alla piattaforma, infatti, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine ma basta scaricare l’app Telepass Pay o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. Al resto ci pensa l’app che avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare le multe. La regolarità del pagamento della sosta con Telepass Pay è verificata dagli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare, inserendo la targa del veicolo in sosta.

Per poter ulteriormente segnalare agli ausiliari il metodo di pagamento (facoltativo nel comune di Viterbo), è necessario esporre il tagliando Telepass Pay disponibile sul sito telepass.com o nell’app. Questa segnalerà all’utente se nel comune in cui sta effettuando la sosta, l’esposizione del tagliando è obbligatoria. “Con l’avvio del servizio Strisce blu a Viterbo, diventa più semplice ed economico parcheggiare in città, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità”, ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass.

