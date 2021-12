Viterbo, dimissioni per l'assessore Silvia La Bella a Civita Castellana. La giunta continua a perdere pezzi

Massimiliano Conti 31 dicembre 2021 a

Si è dimessa l’assessora di Forza Italia Silvia La Bella. Dopo l’uscita dalla maggioranza del presidente del Consiglio Claudio Parroccini e dell’altra esponente azzurra Maria Antonietta Sorrentino, il terremoto politico che, con epicentro ha Palazzo Gentili, ha fatto crollare il comune capoluogo, squassa anche l’amministrazione Giampieri. La Bella fino a mercoledì aveva resistito alle pressioni del commissario provinciale di Forza Italia Andrea Di Sorte affinché, seguendo la linea del partito, abbandonasse la giunta.

L’ormai ex assessora ieri mattina si è infine arresa con una lettera in cui, secondo i bene informati, avrebbe usato parole non proprio benevole sia nei confronti del suo partito che dello stesso sindaco Giampieri, che pure aveva evitato, nonostante lo strappo con gli azzurri, di toglierle le deleghe (al personale, agli affari generali e al contenzioso) in segno di fiducia nel suo operato. D’altra parte, come era prevedibile, il secondo centro della provincia per popolazione e per importanza non poteva uscire indenne dalle macerie della coalizione di centrodestra, finita in pezzi a causa dell’accordo stretto in Provincia tra Forza Italia e Pd, suggellato dall’elezione a presidente del sindaco forzista di Bassano in Teverina Alessandro Romoli.

Per la sostituzione della dimissionaria La Bella è già stata allertata la giovane consigliera leghista Giulia Pieri, la quale era stata già impalmata assessora negli ultimi giorni della precedente giunta Caprioli. In bilico anche la poltrona dell’assessore ai lavori pubblici Carlo Angeletti, al quale potrebbe subentrare il meloniano Massimiliano Carrisi. Nonostante sia il sindaco Giampieri che il vice Matteo Massaini ostentino sicurezza, con lo strappo di Forza Italia - diretta conseguenza della caduta dell’amministrazione dell’azzurro Arena a Viterbo - il prosieguo della consiliatura si fa difficile per l’alleanza Fratelli d’Italia-Lega. Sulla carta i numeri ci sono ancora, ma ogni votazione in aula d’ora in avanti sarà sempre appesa al filo delle presenze e del numero legale.

