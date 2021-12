Viterbo, Covid. Dopo Natale 1.388 nuovi casi Caccia a chi viola l'isolamento

31 dicembre 2021 a

“Ci sono positivi al Covid che girano liberamente”. A lanciare la “bomba”, su Facebook, è il sindaco di Nepi Franco Vita che ieri, giovedì 30 dicembre, ha pubblicato un post annunciando di aver segnalato alle forze dell’ordine con nome e cognome le persone positive al tampone che invece di stare in isolamento uscirebbero tranquillamente di casa. Queste le parole del sindaco: “Con dispiacere vengo a conoscenza di persone positive al Covid che, anziché rispettare la quarantena, girano liberamente nel nostro Comune. Si tratta di comportamenti scorretti nei confronti degli altri e penalmente puniti dalla legge. Le forze di polizia hanno avuto un sollecito ad eseguire dei controlli”.

Cancellati tutti gli eventi compreso il presepe vivente

In fin dei conti il virus è tornato a terrorizzare nell’ultima settimana. Dal giorno di Natale in poi in provincia di Viterbo si sono contati 1.388 nuovi casi e 2 morti. C’è stato, come sta avvenendo in tutta la Penisola un’impennata dei tamponi: nello stesso periodo ne sono stati effettuati 4920. La richiesta è destinata ad aumentare. Per questo la Asl da ieri ha incrementato gli orari di apertura dei drive in per i tamponi.Questi i nuovi orari. Viterbo, zona Riello, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 19; domenica e festivi dalle ore 8 alle 14; Tarquinia, presso Ospedale, Viale Igea 1 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 17; domenica e festivi dalle 8 alle 12; Civita Castellana, presso Ospedale, via Ferretti 169, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 16; domenica dalle 8 alle 12; Acquapendente, presso il palazzetto dello sport, via Giuseppe Verdi 2 lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 17; martedì e giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica e festivi dalle 8 alle 12. Primo gennaio chiuso. E’ di ieri l’ordinanza del presidente della Regione Nicola Zingaretti che stabilisce la non obbligatorietà del tampone antigenico dopo la positività a test veloce.

Controlli serrati la notte di Capodanno per controllare il super green pass nei locali

Ieri ci sono stati 219 nuovi casi: 42 a Civita Castellana, 37 Viterbo, 10 Fabrica di Roma, Ischia di Castro, Ronciglione, 9 Acquapendente, 8 Capranica, Vasanello, 7 Nepi, Orte, 6 Tarquinia, 5 Castel Sant’Elia, Valentano, 4 Bomarzo, Canino, Gallese, Monte Romano, Vetralla, 3 Latera, Montalto di Castro, 2 Bolsena, Corchiano, Gradoli, Grotte di Castro, Montefiascone, Soriano nel Cimino, Sutri, 1 Bagnoregio, Bassano Romano, Canepina, Capodimonte, Caprarola, Carbognano, Cellere, Faleria, Marta, Monterosi, Oriolo Romano, Tuscania, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Vitorchiano. Sono guariti 86 pazienti. Sono 21 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive di Belcolle, 4 presso la terapia intensiva Covid, 2918 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

La Asl blocca il rientro di medici e infermieri no vax

