Viterbo, botti illegali e cocaina. Maxi sequestro in un capannone, 2 denunciati

30 dicembre 2021 a

a

a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo insieme ai carabinieri della stazione di Vetralla, al termine di un servizio mirato a individuare e prevenire azioni illecite in vista del Capodanno afferenti l’ usanza di fare esplodere fuochi di artificio di provenienza illegale, hanno individuato nelle periferia della città di Viterbo un capannone dismesso, dove due cittadini di origini napoletane, di cui uno già pregiudicato e sottoposto ad avviso orale di pubblica sicurezza nascondevano un ingente quantitativo di fuochi di artificio non classificati per la vendita.

Furti, truffe e lesioni. In un anno arrestate 55 persone. Il bilancio della polizia

I carabinieri quindi alla presenza dei due soggetti nella cui disponibilità era il capannone hanno eseguito una perquisizione, al termine della quale hanno trovato oltre 200 ordigni non autorizzati alla vendita oltre a 6 grammi di cocaina; immediatamente i due soggetti sono stati denunciati per possesso di droga e possesso di materiale pirotecnico non di libera vendita e non classificato.

Perde il cane e lo ritrova in Francia dopo tre anni | Video

I carabinieri della Compagnia di Viterbo, vista la pericolosità del materiale sequestrato hanno chiamato i carabinieri artificieri antisabotaggio del comando Provinciale di Roma per provvedere alla classificazione degli esplosivi e alla successiva messa in sicurezza.

Ex dipendente del Comune precipita dal ponte Clementino e muore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.