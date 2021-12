Viterbo, Villa Serena a Montefiascone: perdite per 340 mila euro, tensione in Consiglio

Alessandro Quami 30 dicembre 2021 a

Villa Serena nei primi mesi del 2021 ha accumulato una perdita di 340 mila euro. Si tratta di un buco di bilancio che fa tremare i conti comunali. E fa temere addirittura un dissesto finanziario per palazzo Sciuga. Tutto questo è emerso ieri mattina nel terzo Consiglio comunale da quando è entrata in carica la sindaca Giulia De Santis. La discussione sulla società partecipata dal Comune di Montefiascone al 100% ha prodotto apprensione, e anche un dibattito teso tra maggioranza e minoranza.

Molto dense le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Luciano Cimarello: “Voi della giunta Paolini ci dicevate che la situazione di Villa Serena era rosea, mentre il 10 ottobre, pochi giorni dopo la vittoria alle elezioni elettorali, abbiamo preso atto di una pessima situazione finanziaria della società: i conti al 30 settembre di quest'anno evidenziano un rosso di 340 mila euro. Come si è arrivati a questo punto? Io ho timore nel sapere quale saranno i conti al 31 dicembre, in quanto il Comune è l’unico socio di Villa Serena, e spetta al bilancio comunale ripianare le perdite. Ma allo stato attuale, noi rischiamo il dissesto finanziario del Comune”.

Cimarello e compagni non lo dicono esplicitamente, ma per loro i 340 mila euro di perdita derivano da una gestione sbagliata di Villa Serena, e dalla scelta fatta dalla passata amministrazione di centrodestra di mandare a casa il socio privato che dal 2003, e fino ai primi mesi della consiliatura Paolini (giugno 2016-ottobre 2020), aveva affiancato il Comune di Montefiascone nel patrimonio di Villa Serena, con un 49% di quote sociali.

Ma la minoranza non è di questo avviso, e il consigliere Ceccarelli (FdI) ha difeso le scelte della sua giunta: “Abbiamo allontanato il partner privato in quanto i patti parasociali erano squilibrati: il Comune con il 51% della proprietà non comandava nulla. E finché eravamo noi in Comune il bilancio di Villa Serena era in attivo”.

Anzi, dalla difesa Ceccarelli è passato al contrattacco: “Siamo a due giorni dalla scadenza del contratto di gestione di Villa Serena: qual è l’idea della maggioranza rispetto al futuro di Villa Serena?”.

La risposta è arrivata per bocca della presidentessa del Consiglio comunale, Carla Mancini: “Siamo qui per ottenere dai consiglieri un atto di indirizzo che investa la giunta comunale del compito di delineare il futuro della partecipata”. E la sindaca ha aggiunto: “Voi in tre anni non avete risolto la questione del partner privato, e pretendete che noi in due mesi sistemiamo tutto?”.

In ogni modo, l'aula ha votato all’unanimità per la proroga del contratto di gestione di Villa Serena: la presidentessa Mancini ha detto che per ora non è possibile indicare i mesi di proroga. La proroga servirà alla giunta De Santis per fare un’istruttoria sulla situazione di Villa Serena e prendere le decisioni su governance (ricerca del privato da affiancare al Comune) e lavori di manutenzione straordinaria della struttura.

