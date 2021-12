Viterbo, omicidio Daniele Barchi. Chiesto il processo anche per Azzurra Cerretani

Valeria Terranova 30 dicembre 2021 a

A 3 anni dall’omicidio di Daniele Barchi, per Azzurra Cerretani c’è la richiesta di giudizio con l’accusa di omicidio volontario aggravato in concorso. L’udienza preliminare davanti al gup è prevista per il 17 febbraio. Si tratta della 28enne che fu indagata per omicidio volontario in concorso insieme all’allora fidanzato Stefano Pavani, 34enne, che venne condannato con rito abbreviato in primo grado a 15 anni di reclusione e al quale venne riconosciuta la seminfermità mentale. A fine luglio il gip Rita Cialoni ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, alla quale si erano opposti i genitori di Daniele Barchi, 42enne di Gaeta, assassinato la notte tra il 21 e il 22 maggio del 2018 nel suo appartamento in via Fontanella del Suffragio.

La ragazza rimasta finora a piede libero è rappresentata dall’avvocato Fausto Barili. “per avere in concorso con Pavani Stefano, contro cui si è proceduto separatamente, volontariamente cagionato la morte di Barchi Daniele – scrive il pubblico ministero Stefano D’Arma -, colpendo lo stesso con ripetute percosse in ogni parte del volto e del corpo, in modo tale da procurare allo stesso fratture costali multiple, bilaterali e plurifocali con infiltrazione emorragica dei tessuti molli intercostali e contusioni del parenchima polmonare nonché lesioni emorragiche meningoencefalice, toraciche, craniche e del collo ed in modo tale da comprimere la regione cervicale della vittima; il complesso delle lesioni sopra indicate determinava il decesso, avvenuto per arresto cardiocircolatorio, del Barchi, il quale veniva inoltre ferito con un coltello, con un forchettone da cucina e con una bottiglia di vetro. Avendo agito per futili motivi connessi a banali vicissitudini quotidiane, insorte nel corso di un periodo di coabitazione con la vittima”. Questa decisione era da tempo attesa dai genitori di Daniele Barchi: Maria Lucia Caruso e Giuseppe Barchi, assistiti come parte civile dall’avvocato Pasqualino Magliuzzi, del Foro di Latina.

“Ho presentato due opposizioni alla richiesta di archiviazione caldeggiata dalla Procura. La dottoressa Cialoni ha interpretato correttamente quello che è il nostro pensiero, senza la necessità di altre indagini e ha chiesto al pm di formulare il capo di imputazione – ha dichiarato il legale dei famigliari della vittima-. Da parte nostra siamo decisamente soddisfatti per l’imputazione coatta già inquadrata dal gip. Nessuno ridarà indietro Daniele ai miei assistiti. I genitori del povero Daniele sono sempre stati amareggiati per il coinvolgimento di questa ragazza e da sempre hanno sostenuto che la Cerretani avesse avuto un ruolo importante in questa vicenda drammatica”.

