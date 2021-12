Viterbo, il commissario Antonella Scolamiero: "Colpita dai tanti negozi chiusi”

Mattia Ugolini 30 dicembre 2021 a

Inizia stamane, giovedì 30 dicembre, il terzo giorno di lavoro per Antonella Scolamiero, commissario prefettizio che dovrà gestire il Comune di Viterbo fino alle prossime elezioni. Ex prefetto della Città dei papi prima dell’arrivo di Giovanni Bruno, Scolamiero è tornata nel capoluogo della Tuscia per sopperire alla caduta della giunta Arena. Tra l’altro, dall’inizio della storia repubblicana, è la prima volta che a Viterbo un commissario subentra dopo che il primo cittadino è stato sfiduciato dalla sua maggioranza. Prima era accaduto, ma a causa delle dimissioni di Gabbianelli. Scolamiero, raggiunta dal Corriere, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Sulla nomina della squadra che la affiancherà sembra avere le idee chiare: “Serviranno almeno due sub-commissari, perché il consiglio comunale era piuttosto complesso. Nei prossimi giorni li conoscerete. Noi ce la metteremo tutta per cercare di fare bene”.

Mercoledì, al primo giorno di insediamento, il commissario ha potuto conoscere i dirigenti, che le hanno fatto una buona prima impressione: “Mi sono sembrati collaborativi, io ho chiesto una cosa precisa: far capire ai cittadini che il Comune c’è. Il sindaco è fondamentale, perché è l’organo istituzionale più importante, però la struttura del Comune c’è comunque. Tant’è vero che la riunione con gli uffici e i dirigenti mi ha dato una panoramica complessa della situazione del Comune, mi sono piaciuti. Poi, certo, in 5 o 6 ore non puoi conoscerli del tutto”. Una vera tabella di marcia da seguire non è stata ancora redatta: “Ora abbiamo delle firme urgenti che dobbiamo inviare entro la fine dell’anno, e manderemo avanti queste cose.Ad anno nuovo sicuramente avrò modo di stilare il programma”.

Scolamiero apre anche alla stampa: “Faremo anche una riunione con i giornalisti, per sapere cosa pensa il mondo dell’informazione locale. Ci interessa sapere quali sono, dal suo punto di vista, le criticità”. Infine un giudizio sulla città, ritrovata dopo un periodo di assenza: “Non ho visto praticamente niente, solo la Prefettura e il Comune, ed ho mangiato alla piadineria sotto agli uffici. Però una cosa l’ho notata: la città è più pulita di prima. Mi hanno colpita anche i molti negozi chiusi, era qualche tempo che non venivo a Viterbo”.

