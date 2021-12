Viterbo, morto dopo essere precipitato dal Ponte Clementino a Civita Castellana

29 dicembre 2021 a

E' morto dopo essere precipitato da Ponte Clementino. Nuova tragedia a Civita Castellana nel ponte già noto per episodi del genere. Le generalità della vittima non sono state rese note, in ogni caso si tratta di un uomo di mezza età, nato nel 1953 e residente in un comune vicino, che è stato visto cadere, intorno alle 11 di mercoledì 29 dicembre, dal parapetto. I suoi resti sono stati recuperati dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto con 12 unità di personale, un mezzo pesante, due fuoristrada, un furgone, un'autoscala e un elicottero. Sul posto squadre di Civita Castellana e del nucleo speleo alpino fluviale. L'intervento è stato effettuato con l'elicottero che ha recuperato il corpo dopo che è stata fatta la constatazione del decesso. Sul posto anche il 118 e i carabinieri.

