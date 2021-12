Viterbo, cimitero di Montefiascone. Loculi usati come ripostigli. Adesso saranno svuotati

Alessandro Quami 29 dicembre 2021 a

a

a

Partita l’operazione cimitero pulito, che metterà fine alla pratica dei loculi usati come ripostigli per scope e altro. Già nella scorsa consiliatura, l’allora consigliere delegato Angelo Merlo, aveva fatto del decoro e dell’abbellimento del lungolago un suo obiettivo. E ora che è assessore della giunta De Santis, vuole proseguire nella sua opera. Sia del lungolago che del cimitero.

Ecco l’avviso che il Comune di Montefiascone ha preparato, datato 21 dicembre 2021. Il testo è firmato dall’assessore Merlo, dal tecnico responsabile del sesto settore, Maria Grazia Fumarola, e dalla sindaca Giulia De Santis. “Si avvertono tutti i concessionari, o loro aventi causa, dei loculi non ancora utilizzati, che hanno al loro interno depositi di materiale come scope, secchi, raccoglitori, vasi eccetera, di provvedere, per ragioni di rispetto e di decoro, alla loro rimozione”. L’avviso è affisso agli ingressi del cimitero, sotto il controllo dei custodi.

Centro Alzheimer a Sassacci. Completata la sistemazione

Nel documento si legge che trascorsi 15 giorni dalla data di affissione dell’avviso, il personale dell’ufficio tecnico cimiteriale effettuerà una ricognizione all’interno della struttura, e i loculi vuoti utilizzati come deposito di scope o altro saranno svuotati. Merlo ribadisce che i loculi saranno svuotati “dal 6 gennaio in poi”.

La pulizia dei loculi-deposito e il loro svuotamento ha uno scopo ben preciso: “Successivamente - si legge nell'avviso - è intenzione di questa amministrazione provvedere alla posa in opera di tappi in peperino grezzo da mettere nelle prime tre file di loculi cimiteriali non utilizzati, al fine di rendere più decoroso e rispettoso lo stato dei luoghi”. Al riguardo la giunta comunale ha deciso di acquistare 250 lastre in peperino da utilizzare come tappi dei loculi aperti.

Rifiuti, aperto dal Comune il nuovo centro di raccolta

L’assessore Merlo vuole, da un lato ridare decoro e maggiori regole a tutta l’area, e dall’altro recuperare le tombe vecchie che sono in stato d’abbandono. Per farlo ci vogliono dei soldi: “A breve ci sarà un bando di gara per dei lavori di manutenzione straordinaria della parte vecchia del cimitero: al riguardo ci sarà uno stanziamento di 50 mila euro, somma che non è stata mai destinata a quell’area da dieci anni”. Merlo afferma che questo intervento permetterà di mettere a posto l’impianto elettrico e la casetta dove stanno i custodi del cimitero. Ma i soldi serviranno anche per costruire due ossari e mettere in piedi un nuovo bagno. E ancora: tinteggiatura delle arcate, sistemazione delle inferriate e del tetto dei tunnel. Questi lavori, se tutto andrà liscio, partiranno entro la prossima primavera.

Insomma, decoro come linea da seguire per il cimitero e riqualificazione dell’area vecchia della struttura.

Cancellati tutti gli eventi compreso il presepe vivente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.