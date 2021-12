Viterbo, Miss Amerina: arriva il calendario. Ecco come richiederlo

A. P. 29 dicembre 2021 a

a

a

Lo staff di Miss Amerina ha presentato il calendario Miss Amerina 2022. La presentazione ha avuto luogo all’interno della trasmissione televisiva “Passione Musica” andata in onda su One Tv canale 86 il giorno di Natale. Dodici bellissime modelle hanno posato con eleganza e professionalità per i dodici sponsor. Si tratta di Asia Laurenti, Francesca Morichelli, Denise Siciliani, Rachele Bonci (Miss Amerina in carica), Kiara Krivokapic, Michela Anniballi (Miss Amerina 2019), Melyssa Mandel, Sofia Vasco, Beatrice Tuccimei, Debora De Prosperis, Jennifer Santucci e Silvia Pascale. Il calendario si può richiedere tramite il sito di Miss Amerina: www.missamerina.it. Nel sito è anche possibile effettuare le iscrizioni per l’anno prossimo alle selezioni per accedere alla semifinale 2022 e per il nuovo calendario 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.