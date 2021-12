Viterbo, centro Alzheimer a Sassacci. Completata la sistemazione. La cerimonia a Civita Castellana

Alfredo Parroccini 29 dicembre 2021 a

a

a

Il restyling del centro diurno integrato per Alzheimer e demenze senile di Sassacci, situato in via Archimede, è stato completato. Dopo l’ultimazione degli ultimi lavori, ieri mattina il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, insieme al sindaco di Nepi Franco Vita, al direttore del consorzio distrettuale Tineri Maurizio Verduchi e agli assessori alle politiche sociali Carlo Angeletti e Claudio Ciavatta, ha visitato la struttura a dimostrazione della vicinanza delle istituzioni locali agli utenti e agli operatori della cooperativa Gea che gestisce il servizio presso il centro.

Forza Italia va all'opposizione a Civita Castellana

Tutti gli intervenuti hanno ringraziato coloro che, attraverso donazioni, hanno permesso la ristrutturazione dei servizi igienici e anche del giardino del centro, complesso di alto valore sociale, riabilitativo e inclusivo. La struttura socio-sanitaria a ciclo diurno è infatti finalizzata all’accoglienza di soggetti affetti da Alzheimer e demenza senile che possono trarre beneficio da un intervento integrato, così come definito dal Piano assistenziale individualizzato (Pai) .Il servizio, a disposizione del distretto VT5, è attivo tre giorni a settimana dalle ore 9 alle ore 16 e offre ai beneficiari supporto cognitivo e comportamentale attraverso attività di accoglienza, cura e assistenza alla persona, terapia occupazionale, stimolazione-riattivazione cognitiva, stimolazione sensoriale, stimolazione emozionale, socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali, servizio pasti, servizio trasporto da e per la propria abitazione. Presso la struttura, messa a disposizione dal Comune di Civita Castellana, sono ammessi utenti di entrambi i sessi per un massimo di dieci persone. Il centro è aperto tutto l’anno ed è integrato con la rete dei servizi territoriali al fine di rispondere positivamente alle esigenze individuali di vita e ai bisogni degli utenti, consentendo loro di condividere con altri le esperienze quotidiane.

Ceramiche, in arrivo 10 milioni per il caro energia

Molto soddisfatto è il sindaco Luca Giampieri che commenta: “Il completamento del centro diurno integrato per Alzheimer e demenze senile di località Sassacci è un grande risultato per tutti. Ora puntiamo ad incrementare il numero degli ospiti che attualmente sono dieci. La struttura consente una maggiore accoglienza. Nel prossimo futuro è nostra ferma intenzione anche potenziare i servizi socio-sanitari in stretta collaborazione con il consorzio distrettuale Tineri al fine di migliorare questa essenziale offerta all’utenza del nostro distretto”.

Giampieri dopo l'addio di Forza Italia: "Vado avanti lo stesso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.