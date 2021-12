Viterbo, omicidio di Natale. Carcere per Nelson, decisive le telecamere

Paolo Di Basilio 29 dicembre 2021 a

Christofer Nelson deve andare in carcere. Per il 31enne nigeriano sospettato di aver accoltellato a morte il connazionale Enogieru Orobosa la notte di Natale di apriranno le porte di Mammagialla non appena sarà dimesso dal reparto protetto di Belcolle dove è ricoverato dal giorno di Natale in seguito a un tentativo di suicidio. L’udienza di convalida si è svolta lunedì e nella serata il gip ha convalidato l’arresto che era stato portato a termine dagli agenti delle volanti e della squadra mobile della polizia che erano intervenuti sul luogo del delitto in via Marini, una traversa di via della Palazzina. Il giudice, come detto, ha disposto la misura cautelare in carcere Gli investigatori sono riusciti a ricostruire quanto avvenuto quella sera attraverso diverse testimonianze e, soprattutto, visionando i filmati di una telecamera di sorveglianza di un’attività situata nella zona che ha ripreso quasi tutta la dinamica.

L’allarme è scattato intorno alle 22.40 della vigilia di Natale quando alcuni residenti della zona, in particolare uno, hanno segnalato delle urla provenienti dalla strada. Quando sul posto sono arrivate le volanti c'era Orobosa a terra, ferito gravemente all’addome con un’arma da taglio. Poco prima di essere caricato sull’ambulanza ha riferito agli agenti, già agonizzante, di essere stato aggredito da un conoscente. Poi il trentenne è morto a Belcolle mentre i medici tentavano un disperato intervento chirurgico.

Dunque è partita la caccia all’omicida. Alcuni testimoni avevano parlato di almeno due persone che erano presenti mentre Orobosa chiedeva aiuto e che facevano su e giù per la strada nervosamente. Poco dopo due di loro sono stati rintracciati dagli agenti delle volanti. Messi alle strette hanno detto che ad accoltellare il trentenne era stato Nelson che nel frattempo si era allontanato per via della Palazzina. Durante quella fuga si sarebbe disfatto del coltello che non è stato ancora trovato. Gli agenti hanno fatto finta di allontanarsi tendendo una trappola al 31enne che non vedendo più volanti e lampeggianti, è tornato nell’abitazione dove è stato fermato dai poliziotti. Una volta in cella, tuttavia, ha tentato il suicidio impiccandosi con dei calzini e per questo è stato trasportato a Belcolle.

Avrebbe anche riferito che ad impugnare il coltello sarebbe stato la vittima e che lui nel tentativo di deviare la lama l’ha indirizzata verso l’addome del coinquilino. Una versione che non ha retto: le testimonianze e anche le immagini delle telecamere dimostrano che la dinamica sarebbe stata tutt’altra. Nelson ha inseguito il coinquilino per le scale per poi accoltellarlo appena fuori dal portone. A scatenare la sua furia, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato il fatto che una volta rientrato in casa avrebbe sorpreso un amico del coinquilino nella doccia.

