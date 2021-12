Viterbo, gestione della casa di riposo di Montefiascone. La parola passa al Consiglio comunale

Alessandro Quami 28 dicembre 2021 a

Domani, 29 dicembre, torna il Consiglio comunale e si ritorna a parlare di Villa Serena. La casa di riposo e residenza sanitaria assistenziale è l’unica società partecipata del Comune, proprietario dell’intero patrimonio della struttura socio-sanitaria che ha oltre 100 ospiti e una novantina di lavoratori impiegati in una delle più grandi aziende del colle falisco. Un’azienda guidata da più di cinque anni dalla presidentessa e amministratrice delegata Elisabetta Ferrari, nominata sotto la consiliatura dell’ex sindaco Massimo Paolini. Ferrari alla quale da pochi mesi, sotto la gestione commissariale di Palazzo Sciuga, è stato rinnovato l’incarico.

Molto vicina alla corrente moderata del Partito democratico, la manager ora deve rendere conto della sua gestione aziendale a una sindaca e a una giunta che sono espressione della sinistra Pd. E si sa quanto moderati Pd e sinistra dem siano come cane e gatto. Per questo la discussione su Villa Serena nel Consiglio comunale di domani sarà la prima tappa istituzionale di un tema delicato per la neosindaca Giulia De Santis. Che fare con un vertice aziendale che non è espressione della nuova maggioranza che da ottobre amministra Montefiascone? Che fare dell’assetto societario di Villa Serena srl con unico socio, vale a dire il Comune? In campagna elettorale da ambienti dem si ventilava l’ipotesi, in caso di vittoria del Pd alle comunali, di un ritorno dei privati a Villa Serena. Infatti, la maggioranza di centrodestra dell’ex sindaco Paolini aveva dato il benservito (con un mucchio di soldi) ai privati che per circa 15 anni avevano gestito l’ex Onpi, facendo ridiventare la casa di riposo interamente comunale. Ora che Paolini e gli altri non ci sono più, cosa faranno Giulia De Santis e Luciano Cimarello? Lasceranno le cose come stanno? Poco probabile. In ogni modo, nel Consiglio comunale di domani, convocato alle 10.30 dalla presidentessa Carla Mancini, ci sono anche altri punti all’ordine del giorno.

Tra questi, il recesso della convenzione dell’ufficio di segreteria con i Comuni di Ronciglione e Civitella d’Agliano, l’adeguamento normativo al regolamento comunale per trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà e la lottizzazione alle Grazie di una zona Cr3 a iniziativa privata. oltre alla razionalizzazione annuale delle società partecipate 2021 e alla comunicazione di variazione al bilancio di previsione e di prelievi dal fondo di riserva. Prima di entrare nel merito dei temi all’ordine del giorno, ci saranno però l’approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26 novembre e le interrogazioni della minoranza di centrodestra a sindaca, assessori e consiglieri di maggioranza.

