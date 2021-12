Viterbo, panchine colorate al Belvedere di Tarquinia. Progetto bocciato in Consiglio

Fabrizio Ercolani 28 dicembre 2021 a

L’amministrazione comunale boccia la mozione del Belvedere dei diritti presentata dai consiglieri Leoni e Celli, entrambi Pd, su indicazione dei giovani di NextEtruria. “Contrario! - esclamano gli esponenti di NextEtruria -: questo è l’esito del Comune e della giunta Giulivi rispetto al progetto del Belvedere dei diritti, che prevedeva l’installazione di tre panchine colorate a favore di un’ideologia di integrazione e contro ogni tipo di violenza. Sindaco e consiglieri hanno detto no.

Non sappiamo se la scelta sia stata su base ideologica, culturale o di partito. Sicuramente la maggioranza che guida il Comune ha dimostrato scarsa attenzione al tema di diritti, limitando il tutto alla pura propaganda. Il consiglio ha approvato di rinominare la piazza Belvedere dei Diritti, ma ha bocciato l’installazione delle panchine simbolo della tutela dei diritti e della lotta alla violenza, perdendo l’ennesima importante occasione di schierarsi simbolicamente dalla parte giusta”. Il Belvedere dei diritti si concretizza con la realizzazione in un belvedere cittadino, di tre panchine in simboli di lotta contro ogni violenza e, nello specifico, una panchina color arcobaleno, simbolo delle comunità Lgbt, una panchina rossa, simbolo delle donne e degli uomini vittime di violenza ed una panchina bianca, accompagnata da pensieri di personaggi illustri come emblema della libertà in tutte le sue forme.

Durante l’assise comunale dopo la spiegazione del consigliere Leoni ha preso la parola il consigliere Laura Amato che ha presentato un ordine del giorno: “Abbiamo preparato un testo meno circostanziato e meno ideologico rivolto ad una situazione più ampia dei diritti - ha premesso -. Non ci sono diritti di serie A e diritti di serie B. Nel testo rimane il Belvedere dei diritti ma spariscono le tre panchine. Seduta sospesa per cinque minuti e, alla ripresa, sindaco spazientito con Leoni che chiede spiegazioni. Prende la Parola il consigliere Borzacchi: “Ci stiamo battendo per tenere pulite le mura della chiesa di San Giacomo, che facciamo imbrattiamo ancora di più?”. “Questa è solo una scusa”, replica Leoni. Dura anche la presa di posizione di NextEtruria: “La cosa che ci rattrista è che anche ragazzi e ragazze consiglieri che vivono in un contesto molto più eterogeneo, non abbiano simbolicamente dato il loro supporto - incalzano -. Ci dispiace che le quota rosa presenti nella maggioranza non abbiano apprezzato ed appoggiato un progetto che ricordi quanto la violenza sulle donne sia sbagliata e da monitorare ogni giorno. Infine ci dispiace che il nostro sindaco si sia schierato in modo netto e senza possibilità di consultazione o ascolto della richiesta, ma ormai questa è una gestione abituale”.

