Viterbo, delitto di Natale. L'omicida ancora a Belcolle: "Mi sono difeso, lui aveva il coltello"

Sostiene di essersi difeso e che è stato il suo coinquilino a impugnare per primo il coltello. Una versione quella fornita da Christofer Nelson, il nigeriano indagato per l’omicidio del connazionale Enogieru Orobosa avvenuto la notte di Natale, che tuttavia non convince gli investigatori. Il 31enne è ancora ricoverato a Belcolle dopo che quella stessa notte ha tentato di impiccarsi in cella dove era stato portato in seguito alla cattura avvenuta grazie a una “trappola” che è stata tesa dalla polizia utilizzando alcuni connazionali che sarebbero stati nell’abitazione al momento del delitto. Per ora sembra slittare l’interrogatorio di garanzia davanti al gip. L’uomo, a causa di un fortissimo stato di depressione, non sarebbe nelle condizioni di sostenere l’interrogatorio. Per adesso resta piantonato nel reparto detentivo di Belcolle. Per lui l’ipotesi è quella di omicidio volontario.

I fatti risalgono alla notte del 24 dicembre. Intorno alle 22 scoppia un violento litigio nell’appartamento in via Adolfo Marini, una traversa di via della Palazzina, dove abitano il presunto assassino e la vittima. Nelson, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, se l’è presa con il coinquilino perché avrebbe permesso a un suo amico di fare la doccia in casa loro. Un litigio durante il quale Orobosa, originario del Ghana ma con cittadinanza nigeriana, è caduto in terra dopo essere stato ferito all’addome con un grosso coltello da cucina.

Quando sul posto sono arrivate le volanti della polizia l’uomo era agonizzante. E’ riuscito a dire solo poche frasi, incomplete ai poliziotti. Poi la corsa a Belcolle dove l’uomo è morto in sala operatoria mentre i medici provavano a fermare la devastante emorragia interna.

Nel frattempo gli agenti della volante hanno iniziato a dare la caccia all’assassino. Poco lontano dalla palazzina, nei pressi di un autolavaggio, sono stati individuati dei nigeriani piuttosto nervosi. Messi alle strette hanno raccontato tutto: era stato un loro conoscente, Nelson appunto, ad accoltellare il loro amico. A quel punto i poliziotti hanno invitato uno di loro a contattarlo per un incontro. Ma il presunto assassino in un primo tempo ha fiutato la trappola: “C’è la polizia non vengo”, avrebbe risposto. Poi le volanti hanno fatto finta di allontanarsi e poco dopo Nelson è arrivato in zona cadendo nella trappola. Avrebbe fornito una prima versione agli inquirenti. Secondo il presunto assassino sarebbe stato Orobosa ad aggredirlo con il coltello. Lui, nel tentativo di difendersi, ha spostato la lama che ha poi colpito la vittima. Una versione tuttavia che, secondo quanto filtra e quanto sarebbe stato accertato dai rilievi, sarebbe poco credibile.

