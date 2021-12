Viterbo, ubriachi alla guida: ritirate 4 patenti. I controlli dei carabinieri di Ronciglione

27 dicembre 2021 a

a

a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Ronciglione, in concomitanza dei giorni di festa per Natale, con l’aumento del flusso di veicoli in entrata dalla capitale, hanno aumentato i controlli alla circolazione stradale per prevenire incidenti e monitorare il regolare afflusso di auto, con il supporto delle Stazioni dei territori interessati.

Spaccio e furti, controlli con l'elicottero e le unità cinofile

Al termine dei controlli è stato denunciato un cittadino di origini nigeriane, che esibiva una patente di guida estera che a seguito di accertamenti è risultata essere falsa; successivamente sono state controllate altre due auto i cui guidatori al termine degli accertamenti sono risultati essere alla guida con taso alcolemico al di sopra della norma.

Sequestrati 162 chili di droga e due armi in un casolare di Nepi. Due arresti dei carabinieri

A seguito di un incidente stradale l’autista di una delle auto coinvolte è risultato essere positivo sia al test alcolemico che per l’ uso di sostanze stupefacenti. A tutti e quattro è stata ritirata la patente di guida.

Rapina con il coltello sul treno, arrestato giovane. Deve scontare 4 anni di carcere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.